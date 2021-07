Le ceneri di Raffaella Carrà arrivano all'Argentario, Iapino l'accompagna nell'ultimo viaggio

Da Roma, dove si sono tenuti i funerali, a San Giovanni Rotondo per onorare la sua profonda devozione verso Padre Pio. L'ultimo viaggio di Raffaella Carrà non è ancora finito. Le spoglie della conduttrice arriveranno all'Argentario - dove amava trascorrere l'estate, ma anche dove si rifugiava per prepararsi agli impegni lavorativi - e saranno custodite nel cimitero di Porto Santo Stefano, a circa 4 chilometri dalla villa di Cala Piccola.

Una messa aperta a tutti

Giovedì 5 agosto, alle ore 11.30, presso la Chiesa di Santo Stefano Protomartire a Porto Santo Stefano, si terrà la messa dedicata a Raffaella Carrà, nel trigesimo dalla sua scomparsa. Alla funzione sarà presente Sergio Iapino, che accompagnerà le ceneri della grande artista nei luoghi a lei più cari, com'era suo desiderio. L'ingresso in chiesa sarà aperto al pubblico secondo le modalità e il numero di posti consentiti dalle vigenti norme anti Covid. La santa messa in suffragio della regina della tv italiana sarà celebrata dal parroco di Porto Santo Stefano, don Sandro Lusini. Il Comune di Monte Argentario sta pensando di allestire un maxi schermo in piazza per consentire a chi non potrà entrare in chiesa di seguire la funzione religiosa. "Vogliamo rendere omaggio nel migliore dei modi alla nostra concittadina Raffaella Carrà, che qui aveva una sua casa e che tanto amava i nostri luoghi", ha detto il sindaco Franco Borghini.