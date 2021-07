Raffaella Carrà riposerà nel cimitero di Porto Santo Stefano

L'ultimo viaggio di Raffaella Carrà, dopo i funerali di oggi, continua verso San Giovanni Rotondo - per onorare la sua profonda devozione verso Padre Pio - e si concluderà all'Argentario, dove la soubrette amava trascorrere l'estate, ma anche dove si rifiugava per prepararsi agli impegni lavorativi. Le sue spoglie saranno custodite nel cimitero di Porto Santo Stefano, a circa 4 chilometri dalla villa di Cala Piccola.

I dettagli saranno definiti a partire dalla prossima settimana con Sergio Japino e i familiari della Carrà. Intanto il sindaco di Monte Argentario, Franco Borghini, si dice "onorato" di accogliere i resti mortali della diva. Anche lui era presente al rito funebre: "La nostra volontà è di assecondare al massimo i desideri della famiglia della signora Carrà per trovare la collocazione più giusta e conforme per l'urna con le sue ceneri" ha fatto sapere alla fine della funzione, aggiungendo: "La grande partecipazione popolare al lutto è la dimostrazione che è stato riconosciuto il valore di Raffaella Carrà come persona e come artista. Per noi di Monte Argentario Raffaella era innanzitutto una concittadina, che amava la nostra terra e che viveva con estrema semplicità i rapporto con gli abitanti. E' dunque un onore poter accogliere i suoi resti mortali nel nostro Comune".