Il dolore di Fazio, la sua prima volta in tv fu dalla Carrà: "Sono sconvolto"

"Non è possibile". Questo il tweet di Fabio Fazio, ieri, appena appreso della morte di Raffaella Carrà. Incredulità e sgomento, ancora più di tanti colleghi. Il conduttore, infatti, era particolarmente legato a lei, che nel 1983 tenne a battesimo il suo esordio televisivo, a 'Pronto, Raffaella?', dove si presentò con un'imitazione di Roberto Benigni. Fu quella la prima volta in tv di Fazio, riproposta due anni fa quando è stato ospite dell'ultimo programma condotto da Raffaella Carrà, 'A raccontare comincia tu'.

Tra loro si era creato un legame speciale, come racconta il conduttore: "Sono smarrito e anche molto triste perché con Raffaella non ci sentivamo spesso ma frequentemente, ed è sempre stato un rapporto molto affettuoso e sincero, di grande gentilezza, come provano le sue apparizioni da me in questi anni, a Sanremo, e a 'Che tempo che fa'. Sono disorientato, perché sembra una cosa di quelle che sembrava non potesse mai accadere". Ospitate mai organizzate a tavolino: "Ci facevamo delle sorprese - racconta ancora Fazio - Lei mi diceva sempre 'io non ti voglio vedere prima', così non perdiamo la sorpresa, e io le dicevo 'ok, non ti dico niente di quello che faccio'. Una volta abbiamo fatto mettere una parrucca bionda a tutti gli ospiti in studio, e mi ricordo la sua sonora risata nel vederli. Ecco, questo è il ricordo che ho di lei: facevamo delle cose per far piacere uno all'altro". La morte improvvisa di Raffaella Carrà è l'ultima cosa che avrebbe immaginato: "Sono molto sconvolto, disorientato. Come quanto si perde un punto di riferimento: ecco, mi sento così - conclude - Un punto di riferimento che nel mio caso è anche un punto di riferimento storico, perché coincide con il primo giorno di televisione, l'inizio della mia carriera".

Su Twitter Fabio Fazio ricorda le ultime apparizioni televisive di Raffaella Carrà, proprio a 'Che tempo che fa': "Ciao mia regina del sabato sera, sei stata una magnifica parte della vita di tutti noi. Non potrò mai dimenticare la prima volta che l'ho vista. Era come vedere la televisione tutta in una volta. Una apparizione".

Fiesta, Ballo Ballo, Pedro, Rumore… un altro dei momenti più belli di #CTCF: il corpo di ballo, @fabfazio e @lucianinalitti fanno una sorpresa a #RaffaellaCarrà e ballano con lei i suoi grandi successi ?? pic.twitter.com/pFVxEiwYKq — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) July 5, 2021