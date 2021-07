Raffaella Carrà, l'appello di Japino per il funerale

Il noto autore televisivo, ex compagno della soubrette, invita i fan a riunirsi in tutta Italia alla stessa ora del rito funebre

Si terranno in questi giorni a Roma le esequie di Raffaella Carrà. Un saluto lungo tre giorni, dal corteo funebre di oggi, poi la camera ardente in Campidoglio e i funerali venerdì mattina alle 12 all'Ara Coeli.

"Faccio un appello: chiedo a tutti i suoi fan, in Italia, nel mondo, nelle chiese dei piccoli paesini come in quelle delle grandi città, di darsi appuntamento alle ore 12 di questo venerdì, per offrire tutti insieme l'ultimo saluto virtuale a Raffaella". E' l'appello che Sergio Japino ha voluto lanciare a tutti i fan di Raffaella Carrà, morta lunedì a 78 anni. Ad annunciare la scomparsa della storica ex compagna, al quale era rimasto legato da una profonda amicizia, è stato proprio lui: "Raffaella ci ha lasciati. E' andata in un mondo migliore - aveva scritto - dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre".

I funerali di Raffaella Carrà

La funzione funebre si terrà venerdì alle 12 nella chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, a piazza del Campidoglio, e verrà trasmessa in diretta tv su Rai 1. Da quanto si apprende, nelle sue ultime disposizioni Raffaella Carrà ha chiesto una semplice bara di legno grezzo e un'urna per contenere le sue ceneri.