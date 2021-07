L'ultimo saluto a Raffaella Carrà: le lacrime di amici e colleghi, l'abbraccio della piazza

Incredulità. Si fa fatica a realizzare che Raffaella Carrà sia morta, perfino quando il feretro arriva in piazza del Campidoglio e viene portato a spalla dentro la Basilica di Santa Maria dell'Aracoeli, dove oggi alle 12 si sono svolti i funerali della soubrette, celebrati da padre Simone Castaldi insieme a quattro frati cappuccini di San Giovanni Rotondo. Fuori centinaia di persone per seguire il rito in diretta sul maxi schermo, nella chiesa gli affetti più cari di Raffaella: i suoi amati nipoti, Sergio Iapino, le figlie di Gianni Boncompagni - per cui lei è sempre stata come una mamma - e poi gli amici di sempre, i collaboratori e tanti colleghi.

Commossa Milly Carlucci, la ricorda come "la donna del sorriso". Non trattiene le lacrime Carmen Russo, che ancora non ci crede, mentre Enzo Paolo Turchi, addolorato per aver "perso una sorella" con cui ha iniziato la sua carriera, ricorda con la voce rotta dal pianto tutti i momenti trascorsi insieme, e quel Tuca Tuca che ancora oggi si balla "ma perché lo ha fatto Raffaella. Se lo faceva un'altra già era stato dimenticato". "Tutto quello che ha fatto lo ha fatto con amore ed è sempre stato di grande insegnamento per tutti noi che facciamo questo lavoro" ha detto Massimo Lopez all'uscita della chiesa, anche lui come tutti con un vuoto incolmabile. E poi l'affetto delle persone, straordinario come lei, in grado di mettere d'accordo chiunque.

All'uscita del feretro un silenzio surreale, poi le canzoni di Raffaella - intonate dalla piazza - hanno fatto da sigla all'unico programma che di lei nessuno avrebbe mai voluto vedere. Infine, l'ultimo lungo applauso.