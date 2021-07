Addio a Raffaella Carrà, icona di musica e tv: "Splenderà per sempre"

"Raffaella ci ha lasciati. E' andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre". Con queste parole Sergio Japino - suo storico ex compagno al quale continuava ad essere legata da un profondo affetto - dà il triste annuncio unendosi al dolore degli adorati nipoti Federica e Matteo, di Barbara, Paola e Claudia Boncompagni, degli amici di una vita e dei collaboratori più stretti. La showgirl, scomparsa a 78 anni, soffriva da tempo di problemi di salute, ma aveva deciso di tenere la malattia al riparo dai riflettori fino all'ultimo.

Il 18 giugno, giorno del suo 78esimo compleanno, le sue ultime parole social: "Grazie a tutti - aveva scritto, emozionata dall'affetto ricevuto da amici, colleghi, ma soprattutto dal pubblico - Mi avete sommersa di auguri, il vostro affetto mi commuove. Vi abbraccio e vi auguro un'estate con ritorno alla normalità".