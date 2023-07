È appena terminato l'evento di presentazione della nuova stagione Rai e vi raccontiamo, in 10 punti, che cosa vedremo in tv a partire dal prossimo autunno. Anzitutto, un grande punto interrogativo: Fiorello ritorna oppure no? Il caso è a suo modo comico, se non fosse in parte tragico. C'è infatti un problema di location, per lo show "Viva Rai Due": chi abita nei palazzi intorno a via Asiago si è lamentato per il baccano nelle prime ore del mattino. Quindi? Lo staff Rai sta ragionando con i condomini per trovare una soluzione e sperano di riuscirci per novembre.

Ma passiamo alle certezze. Cinque grandi ritorni:

Caterina Balivo con "La volta buona". Un programma pomeridiano che sarà racconto di costume del Paese. Su Rai Uno.

Elisa Isoardi con Linea verde life.

Torna dopo anni Pino Insegno e avrà ben due programmi: "Il mercante in fiera", riedizione moderna dello storico gioco, e "L'eredità". Entrambi su Rai Uno.

In seconda serata tornano anche Luca Barbareschi e Enrico Ruggeri.

Parecchi i volti in uscita. Nomi "di peso". Da chi saranno sostituiti?

Al posto di Fabio Fazio, che ha traslocato su Nove, arriva Report di Sigfrido Ranucci.

Al posto di Massimo Gramellini, arriva Serena Bortone con "Le parole", ma il titolo potrebbe essere cambiato

Al posto di Lucia Annunziata, sarà Monica Maggioni a condurre "In mezz'ora".

Ancora invece non si sa chi sostituirà Bianca Berlinguer, che è approdata a Mediaset dopo decenni in Rai. Perché quest'addio? Sembra che la conduttrice abbia avanzato all'azienda l'ipotesi di condurre una striscia quotidiana, e che l'azienda abbia detto no. Lei, dal canto suo, sostiene che da tempo si sentiva isolata in casa propria.

E ancora: Promossa Nunzia De Girolamo, con un talk show di prima serata su Rai Tre ancora senza titolo. Raddoppia Francesca Fagnani, con due puntate di Belve. Promozione anche per Daniela Ferolla che approderà a "Uno Mattina".

Quanto ai programmi nuovi di zecca:

Lorena Bianchetti condurrà il nuovo dating show "Mi presento ai tuoi": qui i genitori andranno alla ricerca dell'anima gemella per i figli.

Bianca Guaccero sarà al timone del game show "Liberi tutti". E Max Giusti di "Veramente Falso", competizione tra imitatori.

"Il Palio dei Paesi" sarà invece la scommessa di Angela Rafanelli su Rai Tre.

In ultimo, smentite importanti: non torna "Miss Italia", non torna ("al momento", tengono a precisare) Massimo Giletti. L'appuntamento è per l'autunno!

