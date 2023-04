Ramazzotti ferma il concerto per una signora che sta male e sbotta per i soccorsi in ritardo

Eros Ramazzotti ha interrotto immediatamente il concerto, ieri sera al Palazzo dello sport di Roma, appena si è reso conto che una signora nel parterre stava male. La donna era in prima fila, proprio attaccata alle transenne, e le persone vicino a lei avevano già allertato il personale sanitario presente, che però è intervenuto diversi minuti dopo.

Sporgendosi dal palco, il cantautore è sbottato per il ritardo dei soccorsi: "Siete arrivati 10 minuti dopo - ha detto ai paramedici lì sotto, come si vede in un video pubblicato su TikTok - Era già morta. Ca***, siete in 18, ma che fate?". "Come sta?" ha chiesto alla signora, poi è sceso dal palco, l'ha raggiunta e abbracciata. "Ma tu mi puoi stare qui in mezzo? Come stai?" ha continuato, facendo rispondere la donna al microfono: "Sto bene, grazie. Sono stata troppe ore in piedi". A quel punto Eros, vedendo che la situazione era sotto controllo, ha sdrammatizzato: "Dimmelo, ti faccio stare qua (sotto al palco, su una sedia, ndr). Mandiamo via questo capellone e facciamo sedere te. Datele qualcosa". Applausi per Ramazzotti e per la signora, che ha continuato a vedere il concerto del suo idolo da sotto al palco.