È morta Raquel Welch

Raquel Welch è morta a 82 anni dopo una breve malattia. Lo ha riferito il sito Tmz citando fonti della famiglia. Il cinema saluta così l'iconica attrice della Hollywood anni '70.

Raquel Welch è nata a Chicago, il 5 settembre 1940: Welch è lo pseudonimo di Jo Raquel Tejada. Considerata tra le più grandi sex symbol del cinema hollywoodiano tra gli anni sessanta e settanta, Welch ha vinto nel 1975 u Golden Globe come migliore attrice in un film commedia per il ruolo di Costanza Bonacieux ne "I tre moschettieri".

Raquel Welch ha recitato anche in film italiani o con attori italiani, nel 1966 in "Spara forte, più forte... non capisco!" di Eduardo De Filippo e "Le fate", e in "Colpo grosso alla napoletana" del 1968 insieme a Vittorio De Sica.

Dal 1993 Raquel Welch fa parte della Hollywood Hall of Fame lungo Hollywood Boulevard e Vine Street con la mitica stella sull'asfalto a suo nome per il contributo all'industria cinematografica. Welch aveva esordito nel cinema a 24 anni, nel 1964, nei film "Madame P...e le sue ragazze" di Russell Rouse con Shelley Winters e Robert Taylor, e al fianco di Elvis Presley in "Il cantante del luna park" di John Rich.