Incidente per Red Ronnie, l'auto distrutta: le immagini

Incidente stradale per Red Ronnie. Il giornalista e critico musicale è andato a sbattere ieri contro la cuspide di un guard rail mentre percorreva l'A24 Teramo-L'Aquila, in Abruzzo. Illeso, è stato comunque trasportato al pronto soccorso e dimesso dopo tutti gli accertamenti. Le sue condizioni di salute sono buone.

In un video pubblicato sul suo canale YouTube, ha raccontato quanto accaduto e mostrato le immagini dell'auto distrutta, ripresa da lui stesso con il cellulare dopo lo schianto: "Sono di nuovo a casa dopo l'incidente che ho avuto ieri, di cui non avrei parlato se non fosse uscito sui giornali. Mi stanno chiamando tutti. E' stato qualcosa di molto strano. Subito dopo mi è venuta in mente una canzone di Anna Oxa, che cantava 'è tutto un attimo'. E' bastato un attimo. La distrazione di un attimo: guardi quanti chilometri mancano all'arrivo, alzi gli occhi". Red Ronnie ha spiegato la dinamica dell'incidente: "Mi trovo davanti a un cambio di carreggiata, all'improvviso. Quando sono sceso ho preso il telefonino e ho filmato la macchina, non so perché".

Le immagini sono terribili: l'auto completamente distrutta, contro la carreggiata, con il vetro in frantumi. "Mentre tornavo mi è venuta in mente una frase di Jimi Hendrix, cioè che la vita è un battito di ciglia. Ed è vero" ha detto ancora Red Ronnie, ancora molto provato e frastornato, ma soprattutto incredulo: "E' un miracolo - ha concluso -. Adesso inizia una nuova vita, visto che sono stato miracolato. Una vita completamente diversa".

Il video pubblicato da Red Ronnie