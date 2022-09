Renato Zero nello stesso hotel di Giorgia Meloni, l'ira dopo i risultati: "Votate la me*** che siete"

'Incidente diplomatico' all'Hotel Parco dei Principi di Roma, sede del comitato elettorale di Fratelli d'Italia che però ieri sera ha avuto un altro ospite illustre. Renato Zero, che alloggia qui in questi giorni che lo vedono impegnato al Circo Massimo con il suo show, è rientrato dopo la mezzanotte e si è trovato accerchiato dai giornalisti in attesa di Giorgia Meloni.

Appena sceso dall'auto, il cantautore romano è sbottato: "Manco più in albergo si va? E' regime questo! Str***! Votate la me*** che siete". Accompagnato subito nella hall da un suo collaboratore, Renato Zero ha lasciato senza parole i cronisti, che hanno ripreso la scena. Uno scatto d'ira ingiustificato, visto che nessuno lo ha importunato, ma che dimostra il grande nervosismo dovuto molto probabilmente al risultato delle elezioni. Renato Zero ha sempre condiviso le sue posizioni politiche e lo ha fatto anche in questa tornata elettorale: "Stavamo così bene con Draghi! Poteva finire il suo mandato - ha dichiarato alla vigilia del voto -. Così andremo a votare come si fa una schedina del totocalcio".

La vittoria di Giorgia Meloni, dunque, non convince il re dei 'sorcini', che sempre in questi giorni aveva dichiarato: "Abbiamo avuto gli Almiranti, i Saragat, Togliatti e Nenni gente che girava le borgate e invece ora brancoliamo nel buio. Vogliamo la pace, vogliamo un governo fatto magari di tre persone ma di gente che si rende conto, che si occupi delle esigenze degli operai, degli studenti, dei malati. Non c'è più un euro. E' folle che un italiano paghi 600 euro di bolletta della luce. Un tempo nelle famiglie c'era un salvadanaio, ora non c'è più niente. Perché non dobbiamo avere la garanzia di un governo che ci guidi alla moderazione dei consumi? Perché dobbiamo aspettare l'ultima decisione di Putin".

