Renzo Arbore sta male: l'artista interrompe la carriera live

Il concerto di Renzo Arbore in programma lunedì 17 ottobre a Torino è stato annullato a causa di alcuni problemi di salute dell'artista. Non si hanno ulteriori informazioni, ma dall'entourage fanno sapere: "Le attuali condizioni fisiche di Renzo Arbore costringono l'artista ad interrompere la carriera live, per cui il tour con l'Orchestra Italiana e la data di Torino del 17 ottobre al teatro Alfieri è stata annullata".

Restano in piedi, però, gli impegni televisivi e radiofonici di Arbore - 85 anni - che dal 17 settembre sarà su Rai Radio1 con Juke-box - in onda dal lunedì al venerdì all'1.30 di notte - mentre è già partito con un nuovo programma su RaiCultura. Per il momento, dunque, sarebbero i live a preoccupare i medici, perciò uno stop è stato d'obbligo.

Sui profili social dello showman non ci sono ulteriori dichiarazioni, né sulle sue condizioni di salute né su un eventuale recupero del concerto. Gli spettatori potranno chiedere il rimborso del biglietto entro il 31 Ottobre.

Renzo Arbore, dall'avvocatura alla musica e il successo in tv

Renzo Arbore, nato a Foggia nel 1937, si appassiona alla musica fin da giovanissimo. A 18 anni il suo debutto su un palcoscenico, mentre l'anno dopo si trasferisce a Napoli per studiare giurisprudenza. Poco dopo la laurea incontra Gianni Boncompagni ed è con lui che dà vita ad alcuni programmi che fecero la storia della tv italiana, da Bandiera Gialla a Indietro tutta e Alto gradimento. Contemporaneamente inizia la sua carriera da conduttore radiofonico e produce musica (tra i suoi successi ricordiamo Il clarinetto e Cacao meravigliao). Nel 1991 fonda L'Orchestra Italiana. Arbore è considerato il pioniere dell'intrattenimento televisivo e radiofonico, oltre che uno dei più grandi e apprezzati showman d'Italia.

La morte del fratello

Poche settimane fa Renzo Arbore è stato colpito da un grave lutto familiare. All'età di 91 anni è morto suo fratello Alfonso, che lavorava come antiquario, al quale era molto legato. "Alfonso ha vissuto tutta la vita alla ricerca del bello" ha commentato l'artista.