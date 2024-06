La reputazione nell'era dei social, l'esperto: "Perderla può avere ricadute devastanti, non solo per i vip"

Quanto vale la reputazione? Quanto costa costruirla, mantenerla e conservarla in termini di fatica psichica? Il tema riguarda tutti e certo non da oggi. "Ho perduto la mia reputazione! Ho perduto la parte immortale di me stesso, e ciò che rimane è bestiale" fece dire Shakespeare a Cassio nell'Otello. E bisogna risalire a Socrate per rintracciare la massima secondo cui "il modo per ottenere una buona reputazione sta nell'agire per essere ciò che desideri apparire". La reputazione, insomma, sia essa intesa come valutazione di se stessi rispetto a una certa cerchia di riferimento o come considerazione dell'altro secondo parametri di valore collettivi condivisi, è sempre stata considerata un bene prezioso per chi è parte di un gruppo sociale. E anche un metro di giudizio - o pregiudizio - utile a fornire determinate informazioni sulla persona. O, almeno, sull'immagine che quella persona ha trasmesso agli altri più o meno consapevolmente.

Con l'egemonia dei social network l'argomento si è fatto ancora più attuale. Foto, video, like, storie Instagram solo guardate o anche commentate e condivise: tutto oggi contribuisce alla formazione di una certa reputazione, tutto diventa il tratto potenziale della rappresentazione che di sé si fornisce agli altri e che gli altri, a loro volta, esibiscono agli osservatori. Ma che succede se per colpa di una svista, di un "errore di comunicazione" (ormai celebre è, nella storia recentissima, quello ammesso da Chiara Ferragni nel famoso video successivo alla multa comminata dall'Antitrust nel caso dei pandoro Balocco), della superficiale sottovalutazione dell'intelligenza altrui, la reputazione subisce un contraccolpo?

La reputazione come un "fragile vaso di cristallo"

Per riflettere sulle conseguenze che una reputazione compromessa può comportare sul piano psichico ed emotivo abbiamo contattato lo psicologo e psicoterapeuta Davide Algeri che negli anni ha avuto modo di lavorare con pazienti segnati da questo genere di ripercussioni. Algeri descrive la reputazione come un fragile vaso di cristallo a cui può bastare un piccolo tocco per essere infranto "con ricadute che possono essere devastanti a livello personale e professionale". E questo sia che si tratti di celebrità da milioni di follower, sia che riguardino "very normal person" con meno séguito ma comunque non immuni al trauma di una fama lesa e amplificata dalla potenza del mezzo social.

"La reputazione è il biglietto da visita con cui ci si presenta al mondo. Parte da una prima impressione, ma il lavoro duro è mantenerla e ciò costa tempo, risorse e soprattutto coerenza" dice lo psicoterapeuta che spiega come, pur attenendo principalmente al contesto sociale, la reputazione si ripercuote anche sull'identità di un individuo influenzandone l'autenticità. "Dipende da come è stata costruita" argomenta Algeri: "Nell'ambito social, per esempio, dietro la ricerca di un consenso può anche esserci una ricerca di mercato. In quel caso può capitare che la persona, pur di continuare ad avere lo stesso credito presso un gruppo, cambi se stessa, si autoconvinca col tempo di essere ciò che quel gruppo chiede. Il rischio, però, è che l'identità, proprio perché non corrisponde alla reputazione che lei stessa ha contribuito a creare, sia minata da incongruenze che a un certo punto possono emergere". Con conseguenze anche importanti sul piano psichico: "Tanta ansia, la paura di dover mantenere questa immagine e di dover gestire situazioni di crisi nel caso in cui viene intaccata, stress e sbalzi emotivi", aggiunge lo psicoterapeuta: "La verità è che quando ci spostiamo troppo sugli altri ci intossichiamo. Quando il mio focus è sugli altri, io perdo di vista la mia identità perché faccio in modo che la costruiscano gli altri. E se perdo il loro riconoscimento io sento di non valere più, di essere nessuno. 'Chi sono?' mi chiedo: 'Pensavo di essere così, ma ora non me lo riconoscono più'...".

"Del giudizio altrui non m'importa nulla": è davvero così?

L'esposizione sui social comporta la facilità di conoscere anche in tempo reale cosa gli altri pensino di noi nel bene e, soprattutto, nel male. Capita, allora, di sentire qualcuno che sostiene di essere indifferente a quel giudizio ancor più se negativo, che l'opinione altrui non scalfisce affatto il proprio modo di vivere: "Degli altri non me ne frega niente" è la frase che riecheggia come espressione verbale di una granitica sicurezza di sé. Ma è davvero così? Veramente si può riuscire a restare del tutto impassibili davanti al parere che gli altri hanno di noi? Sul punto Algeri esprime perplessità: "Non è così. E per spiegarmi ricorro a una frase di Charles Bukowski secondo cui 'Solo i pazzi e i solitari possono permettersi di essere se stessi. I solitari perché non hanno bisogno di piacere a nessuno, i pazzi perché di piacere a qualcuno non gliene frega niente'", afferma: "La realtà è che tutti siamo attenti all'immagine che diamo all'esterno". Alle considerazioni altrui, dunque, lusinghiere o mortificanti che siano, si tenderà sempre a dare un peso che però sarà più o meno sopportabile a seconda di quanto si sia consapevoli di non poter piacere a tutti. Di quanto si sia profondamente autentici. "Bisogna tollerare la paura del giudizio e delle critiche" precisa lo psicoterapeuta: "Altrimenti è una rincorsa alla perfezione che non esiste e chi lo fa tende a dimenticare di essere il primo a cui non piacciono tutti allo stesso modo".

Cosa succede quando si perde la fiducia?

"La reputazione può essere definita come la percezione collettiva della credibilità, affidabilità, integrità e valore di un individuo, basata sulle esperienze o sulle osservazioni passate e presenti di persone e gruppi" spiega Algeri: "E si costruisce su una dinamica di scambio: al singolo non basta agire per costruirsi una reputazione, ma occorre che essa sia riconosciuta da un gruppo". Ma cosa succede quando il singolo, parte di quella collettività che ha sempre fatto affidamento su certe caratteristiche individuali, vede crollare la reputazione in cui aveva creduto? La delusione sarà inevitabile, ma varierà a seconda di quanto si è investito in termini di valori e di fiducia su quella persona.

"Sono percepite come forme di tradimento, causa della frantumazione dell'immagine che di quella persona abbiamo costruito", argomenta lo psicoterapeuta: "Possono insorgere traumi perché su di lei si era fatto un qualche investimento, magari anche in termini affettivi. E si finisce anche con il sentirsi truffati, non solo economicamente se ci sono gli estremi (come può essere per alcuni vip che con quei valori hanno veicolato il loro brand), ma anche per il tempo che ho investito nella costruzione di un rapporto, reale o virtuale che sia. Tutto ciò genera delusione, rabbia, si crede di essere incapaci di riconoscere di chi ci si possa fidare. E poi sensi di colpa del tipo 'se avessi prestato più attenzione...'. Il rischio, insomma, è di non fidarsi più di se stessi".

"La perdita della reputazione è un'esperienza profondamente personale e destabilizzante" dice infine lo psicoterapeuta, secondo cui per superare le conseguenze sul piano emotivo e psichico è fondamentale saper gestire lo stress anche con il supporto di specialisti, così da ricostruire pian piano il rapporto di fiducia con gli altri e, soprattutto, con se stessi.