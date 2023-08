Riccardo Laganà, il ricordo dei conduttori Rai: da Antonella Clerici a Matano

Sgomento in Rai per la morte improvvisa di Riccardo Laganà. Membro del consiglio di amministrazione (al suo secondo mandato), 48 anni, ha avuto un malore nella notte. Immediato il cordoglio dell'azienda, che attraverso la Presidente Marinella Soldi e l'Ad Roberto Sergio ha espresso il profondo dolore per una perdita così importante, facendo le condoglianze alla famiglia.

La notizia ha raggiunto tutti nel giro di poche ore e sono diversi i volti Rai che sui social lo ricordano. "Un pensiero e una preghiera per Riccardo Laganà" twitta Antonella Clerici, e anche Alberto Matano lo omaggia: "Riccardo Laganà è stato il primo consigliere di amministrazione scelto da noi dipendenti Rai. Un uomo perbene e appassionato che ha svolto il suo ruolo con dedizione e responsabilità. La sua prematura scomparsa è un grande dispiacere. Mancherà a tutti noi". E ancora l'omaggio di Eleonora Daniele e Federica Sciarelli, che scrive a nome di tutta la redazione di Chi l'ha visto?: "Uno dei nostri, sempre a difesa del servizio pubblico".

Tutti lo stanno ricordando come "un uomo perbene" e parole di stima arrivano anche da parte di Barbara d'Urso: "Sono profondamente dispiaciuta per la morte improvvisa di Riccardo Laganà, persona per bene e appassionata come poche altre del suo lavoro. Davvero una grande perdita per tutti".

Un pensiero e una preghiera per Riccardo Lagana' ???? — Antonella Clerici?? (@antoclerici) August 10, 2023

Riccardo Laganà è stato il primo consigliere di amministrazione scelto da noi dipendenti rai.

Un uomo perbene e appassionato che ha svolto il suo ruolo con dedizione e responsabilità. La sua prematura scomparsa è un grande dispiacere. Mancherà a tutti noi. August 10, 2023