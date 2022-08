Rita Dalla Chiesa candidata con Forza Italia: è bufera

Rita Dalla Chiesa in corsa per le elezioni del 25 settembre, candidata con Forza Italia. Il volto noto della tv - figlia del generale Carlo Alberto, vittima di mafia nel 1982 - guida il collegio uninominale blindato Puglia 2 (Molfetta - Bari) e sarà capolista in Liguria, al proporzionale.

Non è la prima volta che il suo nome fa capolino in politica. Nel 2016 era stata proposta come possibile candidata a sindaco di Roma - sempre per il centrodestra -, ipotesi poi naufragata. Da anni in prima linea in battaglie sociali (e social), l'ex conduttrice di Forum avrà la possibilità di portare avanti le sue idee in una vera e propria campagna elettorale. La notizia della sua candidatura nelle fila del partito di Silvio Berlusconi, fino a poche ore fa ancora indiscrezione, trova conferma nella nota ufficiale diffusa dal commissario regionale di FI, Mauro D'Attis, e dal suo vice Dario Damiani, che questa mattina hanno depositato in Corte d'Appello a Bari le liste dei candidati azzurri alle elezioni politiche.

Le critiche sui social

Rita Dalla Chiesa non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione in merito, ma solo un semplice "crepi il lupo" a un utente che si è complimentato con lei su Twitter. Uno dei pochi, visto le numerose critiche che invece sta ricevendo sui social. "Il Generale si starà rivoltando nella tomba" scrive qualcuno e non è l'unico a tirare in ballo il papà della candidata: "Figlia del generale Dalla Chiesa ucciso dalla mafia candidata con Forza Italia". Non mancano nemmeno le polemiche: "Non so come funzioni la par condicio, ma a inizio settembre Canale 5 rimanderà la fiction sul generale Dalla Chiesa per il 40ennale dalla morte - si legge in un tweet -. Rita Dalla Chiesa, seppur non presente direttamente, sarà rappresentata da un'attrice. Essendo candidata, mi chiedo se creerà problemi". E per gli amanti degli scivoloni fatti in passato - fiore all'occhiello di ogni campagna elettorale - ecco già tornare a galla le dichiarazioni sui cinesi di due anni fa, quando per condannare il festival della carne di cane di Yuli disse: "E' peccato mortale volere l'estinzione del popolo cinese?''. Si prevede una corsa alle urne breve ma molto intensa per Rita Dalla Chiesa.

