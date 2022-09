"Disonora il padre", ancora critiche per Rita Dalla Chiesa con Forza Italia: lei sbotta

Fa più rumore la candidatura di Rita Dalla Chiesa con Forza Italia, che la campagna elettorale di Forza Italia stessa. Il volto noto della tv - figlia del generale Carlo Alberto, vittima di mafia nel 1982 - guida un collegio uninominale blindato in Puglia e sarà capolista in Liguria.

La scelta di schierarsi con il partito di Silvio Berlusconi, però, le sta costando caro. Quantomeno sui social, dove non si placano le feroci critiche. Inizialmente aveva scelto la linea dell'indifferenza, ma davanti a certe accuse Rita Dalla Chiesa non può restare in silenzio. Su Twitter nelle ultime ore si è scatenato un tam tam che rispolvera vecchi rumors su Dell'Utri, tra i fondatori di Forza Italia, e i suoi presunti finanziamenti alla mafia. La stessa che uccise il Generale Dalla Chiesa. Voci, che però iniziano a diventare un'insopportabile goccia cinese per la figlia.

Dopo l'ennesimo post, in cui un utente commenta sarcastico "onora il padre", condividendo le dicerie di cui sopra, Rita Dalla Chiesa sbotta: "Intanto impari a scivere in taliano. E poi non si permetta di scrivere niente di cui lei non sia direttamente a conoscenza. Ha ragione chi mi consiglia di non darvi retta. Difficile ragionare con chi parla per sentito dire. Le vostre sono solo chiacchiere da bar. Sempre le stesse". Un hater è sistemato. Avanti il prossimo.

Il botta e risposta con l'hater su Twitter

Il botta e risposta con Mara Carfagna

I botta e risposta al vetriolo non sono soltanto con gli hater. Oggi Rita Dalla Chiesa ha punzecchiato anche Mara Carfagna - ex Forza Italia, che ha lasciato il partito poco più di un mese fa - assestando bene il colpo. "La destra è divisa su tutto, come può governare?" twitte, aggiungendo: "Matteo Salvini vuole ridiscutere le sanzioni Russia, Giorgia Meloni lo smentisce, 'non saremo l'anello debole con la Russia'. A chi dare credito? Sulla politica estera una coalizione non può avere posizioni opposte, serve serietà". La replica di Rita Dalla Chiesa non lascia scampo: "Sbaglio o anche tu, fino a un mese fa, facevi parte di un partito del centro destra? Giusto per capire...".

La risposta a Mara Carfagna