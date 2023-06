Rita Pavone dopo le parole di Mengoni sulle famiglie lgbt: "Megalomania?". È bufera, lei replica

Malinteso o corsa ai ripari? È polemica sui social dopo un tweet di Rita Pavone che poteva sembrare a tutti gli effetti una risposta a quanto dichiarato da Marco Mengoni, qualche giorno fa, durante il suo concerto a Padova in difesa delle famiglie arcobaleno. "Non si può decidere cosa è una famiglia" ha detto il cantante, criticando la decisione della Procura di impugnare 33 atti di nascita di bambine e bambini con due mamme - registrati dal 2017 a oggi -, cancellando quello della seconda mamma.

L'osservazione di Rita Pavone inizia con una domanda: "Perché oggi in Italia, ogni volta che un cantante raggiunge finalmente il successo tanto rincorso e desiderato, sente subito il 'bisogno' di fare affermazioni su cose che nulla, proprio nulla hanno a che fare con il proprio lavoro? Megalomania?". Immediata la reazione di tanti utenti, che hanno subito pensato a Mengoni: "La butto lì - scrive sarcastico uno - forse perché sono anche loro cittadini che godono del diritto di esprimere le loro opinioni? Se ognuno dovesse parlare solo di ciò che sa ci sarebbe un silenzio assordante". Un altro, invece, le ricorda qualcosa: "Come quando Rita Pavone su postava frasi contro gli immigrati in occasione dell'attentato a Barcellona, la gaffe su Greta Thunberg definita personaggio da film horror, l'invito ai Pearl Jam a farsi i fatti loro durante i concerti e a non intervenire sul tema dei porti chiusi?".

La replica di Rita Pavone

Davanti ad acque così agitate, Rita Pavone ha precisato: "Come prevedevo. No. Non parlavo di Mengoni - ha chiarito - che tra l'altro amo molto, ma di un modo, quello dei social, di 'giustiziare' qualsiasi opinione che non viene detta come loro vorrebbero. In sintesi, non è quello che uno dice la ragione della nota di biasimo, ma di chi lo ha detto". Infine aggiunge, concludendo: "E questo lo trovo profondamente antidemocratico". Torto o ragione, va detto che Rita Pavone dimostra sempre grande coraggio a dire ciò che pensa.