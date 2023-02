È il caso di indignarsi per le modifiche ai romanzi di Roald Dahl?

La famosa immagine di Gene Wilder nei panni di Willy Wonka

Nel caso ve la siate persa, l'ultima polemica di moda in Italia è legata al fatto che l'editore che nel Regno Unito ha i diritti per i libri di Roald Dahl (di recente acquistata da Netflix), Puffin Books, ha deciso di apportare molte piccole modifiche ai testi dei romanzi dell'autore inglese nato nel 1916 e morto nel 1990. Modifiche che riguardano aggettivi e passaggi ritenuti dall'editore misogini, razzisti o irriguardosi nei confronti di alcune categorie come le persone sovrappeso.

Chi era Roald Dah e che tipo di modifiche sono state fatte

Roald Dahl è l'autore di romanzi per ragazzi, tra cui alcuni molto famosi anche in Italia come La fabbrica di cioccolato e Il Grande Gigante Gentile. Se avete visto anche solo il vecchio film di La fabbrica di cioccolato, quello con Gene Wilder nei panni di Willy Wonka, sapete che nelle sue storie non era molto gentile con i bambini sovrappeso, e se avete visto Le Streghe con Anne Hathaway forse avete anche letto qualche notizia sullo scarso rispetto che Dahl aveva per le donne.

Quindi, insomma, la notizia parrebbe non esserci, almeno ai nostri occhi: un editore di libri per ragazzi ha deciso di togliere parole come "grasso" e "brutto" riferito ai bambini, come già tempo fa era stato tolto il riferimento agli Umpa Lumpa che erano pigmei africani, e ha tolto anche qualche insulto alle donne (per averne un'idea precisa potete leggere qui). E allora? È abbastanza normale, o vogliamo che i nostri figli-nipoti-cugini-quello-che-volete leggano libri in cui ci sono "consigli" come questo: "Non puoi tirare i capelli a tutte le donne che incontri, anche se portano i guanti. Provaci e vedrai."?

La polemica dal Regno Unito all'Italia

E invece la polemica, scoppiata dall'altra parte della Manica, è arrivata fino a noi, fino a occupare letteralmente le prime pagine dei giornali, con Massimo Gramellini che ha ironizzato sul testo di Fatti mandare dalla mamma di Gianni Morandi. Ovviamente la polemica è divampata sui social.

Lo scrittore Nicola Lagioia ha scritto su Facebook: "Se posso ristampare un tuo testo, a tua firma, cambiandoti le parole, significa che ti sto facendo dire quello che non hai detto. Il che equivale ad averti fatto fare quello che non hai fatto. Sono capisaldi dello stato di diritto, della moderna idea di umano, del concetto di responsabilità individuale, che è stata una conquista molto sofferta. Attenzione a travolgere certi principi, a demolire certe garanzie. Il principio tutela chiunque, e una volta che lo hai manomesso per uno, non vale più virtualmente per nessuno. Qui la letteratura è una questione perfino secondaria"

Altri hanno immaginato un Cappuccetto rosso nell'era della cancel culture, con Cappuccetto rosso (ma non per politica o riferimenti vari) che potrebbe avere due papà o due mamme e certamente non viene mangiata né fa uccidere il lupo.

Le fiabe sono riscritte da sempre

Ed è a questo punto che, a nostro avviso, la polemica è diventata surreale. Perché in effetti sono proprio le fiabe i testi più riscritti e modificati di sempre. E non parliamo di adattamenti cinematografici della Disney o di qualche altra casa di produzione "troppo" attenta a non urtare la sensibilità di nessuno, ma proprio dei libri.

Nelle fiabe che leggiamo ai nostri figli per farli addormentare, ci sono tante di quelle modifiche che basta avere due edizioni qualunque di Cappuccetto Rosso, di Cenerentola, di Biancaneve, della Sirenetta o di qualunque altra storia per vedere cambiamenti più o meno sostanziali. E per fortuna, perché nelle fiabe originali ci sono uccelli che cavano gli occhi, lupi fatti affogare malamente con i sassi nella pancia e altre cose che altro che andare a nanna...

Le differenze tra le fiabe e Dahl

E allora perché non modificare i testi di Dahl quando sottolinea il colore della pelle di qualcuno, o quando deride le donne o i bambini in sovrappeso, senza peraltro incidere sulla trama delle storie? La prima, sostanziale differenza, sta sul piano temporale: dopo 70 anni dalla morte di un autore, si possono (salvo eccezioni) pubblicare liberamente le sue opere, anche con revisioni testuali (per farvi un esempio, chi firma questo articolo in passato ha redatto editorialmente i testi di un autore italiano morto oltre 70 anni prima, sostanzialmente aggiornando alcune grafie antiquate).

Roald Dahl, invece, è morto nel 1990, quindi poco più di trent'anni fa, ma c'è da immaginare che l'editore che detiene i diritti abbia agito nel pieno rispetto delle leggi britanniche. Semmai, può esserci una perplessità sul fatto che appunto Dahl è uno scrittore quasi contemporaneo a noi, e il fatto che l'editore abbia avvertito la necessità di apportare così tante modifiche in quest'epoca di grande sensibilità può far storcere il naso a qualcuno.

Ma, per capirci, Dahl non era mica Gianni Rodari, che con la sua cortesia era rispettoso dei parametri contemporanei già svariati decenni fa. Quindi a meno che non si voglia far leggere ai bambini storie piene di riferimenti al peso, al colore della pelle, o al fatto che le donne sono streghe, è comprensibile che una casa editrice, per restare sul mercato con questi romanzi, abbia fatto dei cambiamenti.

Le uniche obiezioni possibili

Semmai, come sottolineato da Fabrizio Venerandi in un post molto condiviso, il problema potrebbe esserci se le versioni originali dei romanzi di Dahl diventassero inaccessibili, del tutto sostituite da quelle "ripulite". In quel caso, sarebbe quasi un "reato filologico" che non si potrebbe accettare.

Lo stesso Venerandi fa poi notare un altro punto su cui siamo personalmente più che d'accordo - e non da oggi - quando chiede: "Saremo costretti a reloadare, reboottare, multiversare sempre questi marchi di mercato, aggiungendoci anche Dahl e i suoi derivati, o finalmente riusciremo a sfuggire da questa grossa, pesante, imbarazzante cappa commerciale votata alla nostalgia infinita?".

Ecco, se vogliamo discutere di questo eterno ritorno dei franchise noi ci siamo. Ma di una casa editrice per ragazzi che modifica i testi di un suo autore adattandoli alla società contemporanea abbiamo già parlato fin troppo.