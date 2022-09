"Ora via dall'Italia", provocazioni a Saviano. Lui replica: "Dicevano che il Fascismo è un'altra cosa"

Le richieste per il rinnovo del passaporto si dovrebbero impennare alla luce della vittoria del centrodestra, come molti italiani avevano provocatoriamente promesso. Invocare l'espatrio è stato un aut aut gettonatissimo in questi mesi precedenti alle elezioni e qualcuno lo ha attribuito anche a Roberto Saviano.

In realtà lo scrittore napoletano - simbolo della lotta alla camorra - aveva già smentito queste dichiarazioni che gli erano state messe in bocca prima dell'estate, ma a quanto pare quel "se vince il centrodestra andrò a vivere all'estero" continua a rimbombare nell'aria, quantomeno sui social, dove oggi sono in molti a chiedergli di mantenere la promessa. "E' già partito Saviano?" chiede qualcuno, altri gli augurano buona fortuna: "Può andare altrove per una vita migliore". Qualcuno gli concede una possibilità: "Resti, se vuole, ma rispetti il pensiero altrui".

La replica di Roberto Saviano

Attacchi e sberleffi a cui Saviano replica su Twitter, dove pubblica un cartello nero con la scritta 'Resistere': "Leggo #Saviano in tendenza perché gli elettori della Meloni mi 'invitano' a lasciare il Paese. Questi sono avvertimenti. Questa è l'Italia che ci aspetta. Stanno già stilando una prima lista nera di amici della patria, alla faccia di chi diceva che il Fascismo è un'altra cosa". Parole dure che sollevano un altro polverone. "Non sono minacce, solo percula** (prese in giro, ndr). Mangia tranquillo", "stai già rivoltando le frittata. Sei stato tu a minacciare di andartene dall'Italia. Caro #Saviano dimostra per una volta in vita tua di essere un uomo di pura fede democratica. La scorta te l'hanno pagata anche quelli di destra, finora", "dopo 10 anni di dittatura e governi tecnici della sinistraccia c'è posto per lei. Patetico il suo tentativo di rovinare un giorno di grande democrazia elettorale, conosce la democrazia? Lei è caricaturale. Per 'Gli elettori della Meloni' fa ridere", sono solo alcune delle critiche che gli stanno piovendo addosso, sempre su Twitter. Anche questo è il post elezioni.