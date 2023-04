"Pagata da noi per stare in tv, fa la mummia?", Romina Carrisi sbotta con l'hater

Da due anni Romina Carrisi partecipa a Oggi è un altro giorno, il programma del pomeriggio di Rai 1, condotto da Serena Bortone, che la vede nel ruolo di "affetto stabile". In sostanza un'opinionista - insieme a Francesco Oppini, Jessica Morlacchi, Antonio Mezzancella, Massimo Cannoletta, Laura Freddi, Samuel Peron e Valerio Scanu - pronta a commentre e mettersi in gioco.

Cresciuta in una famiglia di artisti, è abituata all'arma a doppio taglio del mondo dello spettacolo - lodi da una parte e dissenso dall'altra - ma quando le critiche sono gratuite e spietate sbotta anche lei. La figlia di Al Bano Carrisi e Romina Power ha replicato a un hater che su Twitter si è chiesto sarcastico: "Ma esattamente la figlia di Al Bano, pagata da noi, cosa sta a fare lì? La mummia?". La risposta di Romina è secca: "Sono perfettamente d'accordo con te. Girerò il tweet ai capi autori. Sono loro che decidono cosa fanno gli affetti stabili in puntata, non noi. Vorrei che questo fosse chiaro. Purtroppo se provo a prendere iniziativa, vengo bloccata".

Parole che hanno colpito bene il bersaglio. "Romina s vedeva che eri scazzata" ha risposto l'utente, provando a recuperare in calcio d'angolo: "Peccato perché faresti meglio di tutti".