Rosa Chemical non sa chi è Mattarella, la figuraccia a Propaganda Live

A Sanremo ha dichiarato che avrebbe twerkato per Mattarella ma non sa neanche chi sia. Se la figuraccia di Rosa Chemical era passata abbastanza inosservata, ci ha pensato Selvaggia Lucarelli a sbandierarla sui social. Il cantante di "Made in Italy", intervistato da Diego Bianchi a poche ore dall'esordio al Festival, ha fatto un clamoroso scivolone domenica a Propaganda Live.

"Stasera c'è Mattarella, sai chi è?" chiede il giornalista e la risposta è agghiacciante: "So chi è, è un politico italiano". "Più che un politico, è il..." insiste Bianchi provando a suggerirgli, ma nulla: "Il presidente... Il presidente del Consiglio... Del Senato". A quel punto il conduttore incalza: "Hai detto che hai 46 di piede e che quelle sono le basi. Parliamo di altre basi adesso. Il presidente del Consiglio lo sai, l'hai detto prima. La Meloni. Mattarella chi è?". Rosa Chemical risponde spazientito: "Quelle mi mancano di basi, io ho i piedi. Ma che ca*** ne so io? Ma per carità, adesso vado a studiare. Perché devi mettermi in questa condizione". Poi indovina: "Il presidente della Repubblica. Va beh se lo vedo lo riconosco".

Molto più che una gaffe e Selvaggia Lucarelli affonda il colpo: "Se vai a Sanremo a sventolare la bandiera della trasgressione annunciando pure che vorrai twerkare per Mattarella, informati prima su chi sia Mattarella. Altrimenti finisce che la cosa che scandalizza davvero è la tua ignoranza più che il bacetto noioso per farti notare. Detto ciò - conclude - il pezzo era carino e cantato bene, mi chiedo perché dover diventare il personaggio minore di una soap cafona anziché un cantante. Studia e salvati, dammi retta, perché questa deriva prematura è sì molto Made in Italy".

Il video pubblicato da Selvaggia Lucarelli