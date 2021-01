C'è la crisi di governo e Salvini cita Iva Zanicchi

Tutti fanno tutto. Politici opinionisti tv, virologi co-conduttori, cantanti leader di partito. Chi governa? Bella domanda nel fuoco di una crisi esplosa nel bel mezzo della pandemia. All'alba del Conte-Ter o di un nuovo esecutivo - da eleggere o nominare - Matteo Salvini è stato chiaro: "Ridiamo la parola agli italiani". E sul suo profilo Twitter cita Iva Zanicchi, nota e autorevole politologa del nostro Bel Paese.

Ok l'esperienza al Parlamento Europeo tra il 2009 e il 2014, prima con Forza Italia e poi con il Pdl - dove si è giadagnata uno dei primi posti nella classifica degli europarlamentari italiani più assentesti - ma il soprannome 'Aquila di Ligonchio' lo ha conquistato con ben altre doti, decisamente distanti dalla politica. Eppure la cantante di 'Zingara', come può, dice la sua. Nulla di sbagliato, ci mancherebbe altro, ma quando l'opinione di un'artista viene rilanciata da un leader politico "pronto a governare" - e non il contrario - gli elettori dovrebbero porsi qualche domanda.

"La Cina ci ha impestato": Matteo Salvini cita Iva Zanicchi

A poche ore dal vertice di centrodestra a Montecitorio, per fare il punto della situazione dopo gli ultimi sviluppi della crisi del governo Conte, Matteo Salvini ha condiviso sui social uno stralcio dell'intervento di Iva Zanicchi a 'Fuori dal coro', trasmissione di Rete 4 condotta da Mario Giordano: "Prima scopriamo che le siringhe sono sbagliate, poi che mascherine e siringhe sono acquistate in Cina. Le gente pensa: 'Perché dobbiamo arricchire ulteriormente questa Cina, che ci ha impestato e ha impestato il mondo?'". #vociitaliane è l'hashtag lanciato da Salvini, che sposa la visione nazionalista della cantante e viene massacrato. "Oh certo, Iva Zanicchi - commenta un utente - E poi? Qualche consiglio sui Bitcoin da parte di mago Zurlì? Dodò de L'albero azzurro che ci dà due dritte sull'energie rinnovabili? Ok, il ribrezzo è giusto". Ma c'è anche qualcuno curioso di conoscere il parere di Topo Gigio, mentre altri invocano Pamela Prati.

Iva Zanicchi: «Prima scopriamo che le siringhe sono sbagliate, poi che mascherine e siringhe sono acquistate in Cina. La gente pensa: "Perché dobbiamo arricchire ulteriormente questa Cina, che ci ha impestato e ha impestato il mondo?"» #vociitaliane 🇮🇹 pic.twitter.com/IkQJK07sJP — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) January 14, 2021

Presidente Mattarella, ci salvi

"Se venisse chiesto a Lega e centrodestra di verificare la possibilità di un governo per prendere per mano il Paese, con donne, uomini e progetti seri, non ci tireremmo indietro" ha fatto sapere Salvini, rimettendo tutto nelle mani del presidente Mattarella. L'unico che fa quello che deve fare.