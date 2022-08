Salvini VS J-Ax, volano stracci: il velenoso botta e risposta su Twitter

Una campagna elettorale senza esclusione di colpi, con leader politici sempre più 'pop' che sfruttano qualsiasi cosa pur di ottenere consenso in vista delle elezioni del 25 settembre. Soprattutto sui social. E proprio sui social si è disputata l'ultima battaglia di Matteo Salvini, che ha usato una dichiarazione fatta da J-Ax qualche tempo fa come pretesto per punzecchiarlo.

"Ho sempre pensato che Salvini sia un politico nel senso più dispregiativo" aveva detto il rapper, a cui il leader della Lega replica su Twitter: "Amico mio, non aver paura della scelta degli italiani, prima vinciamo e poi ci facciamo una cantata insieme". Tirato in ballo - senza alcun motivo - J-Ax non resta in silenzio, ma risponde passando al contrattacco: "'Amico mio', io non ho paura delle scelte degli italiani e nemmeno delle mie - scrive, pubblicando la foto di Salvini contestato in Polonia e umiliato in pubblica piazza dal sindaco di Przesmyl, lo scorso marzo -. Rispondo dei miei successi e non scappo davanti ai miei sbagli. Tu?".

Nessuna risposta dal diretto interessato, ma J-Ax può contare su centinaia di commenti solidali che si uniscono al coro contro Salvini. "No infatti, lui non si e mai dissociato dal preferire i Putin ai Mattarella o ai Draghi o alle Von der Leyen" fa notare un utente, che colpisce duro: "A lui non piacciono i presidenti eletti e a scadenza, lui preferisce quelli autocrati che si autoeleggono e restano in carica per 22 anni".