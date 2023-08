Morto il compagno di Sandra Bullock, aveva 57 anni

È morto a 57 anni Bryan Randall, fotografo americano e compagno di Sandra Bullock. Da tre anni era malato di SLA, ma la famiglia - per sua volontà - aveva sempre tenuto riservata la notizia. Ad annunciare la sua scomparsa sono stati i familiari in un comunicato diffuso da People: "Con grande tristezza annunciamo che il 5 agosto Bryan Randall è morto pacificamente dopo una battaglia durata tre anni con la sclerosi laterale amiotrofica. Bryan ha scelto fin da subito di mantenere il suo percorso con la SLA privato e abbiamo fatto del nostro meglio per rispettare la sua richiesta".

Nessuna dichiarazione da parte di Sandra Bullock, l'attrice si è unita alle parole della famiglia nella nota ufficiale: "Siamo immensamente grati per i dottori che hanno affrontato questa malattia con noi senza mai arrendersi e per gli incredibili infermieri che sono diventati i nostri compagni di stanza, sacrificando il tempo con le loro famiglie per stare con la nostra. In questo momento vi chiediamo di rispettare la nostra privacy per affrontare il lutto e accettare l'impossibile compito di dire addio a Bryan".

La storia d'amore di Sandra Bullock e Bryan Randall

Dopo il matrimonio con il costruttore Jesse G. James - durato 5 anni e naufragato nel 2010 perché lui la tradiva con una pornodiva - e altre veloci relazioni con alcuni colleghi, tra cui Matthew McConaughey a Ryan Gosling, Sandra Bullock aveva finalmente incontrato l'uomo della sua vita, come ha più volte dichiarato pubblicamente. Lei e Bryan Randall si sono conosciuti nel 2015, quando lui venne ingaggiato per fare le foto al compleanno del figlio dell'attrice. Fu un colpo di fulmine e pochi mesi dopo ufficializzarono la loro storia d'amore partecipando insieme al matrimonio di Jennifer Aniston e Justin Theroux. Bryan aveva già una figlia, nata da una precedente relazione, l'attrice aveva adottato due bambini. Diventarono subito una famiglia, come raccontò in un'intervista Sandra Bullock: "Ho trovato l'amore della mia vita. Condividiamo due figli meravigliosi, tre con sua figlia, ed è la cosa migliore di sempre".