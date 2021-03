Achille Lauro rappresenta gli “esseri umani”: la spiegazione del quadro della serata finale

Introdotto dal ballerino Giacomo Castellana, etoille dell’Opera di Roma, Achille Lauro si è esibito nell’ultima delle performance del Festival nella serata finale. Dopo il glam Rock, il rock and roll, il pop, e il punk rock, il cantante ha messo in scena “l’essere umano” sulle note del brano ‘C’est la vie’.

Sanremo 2021, la spiegazione del quinto quadro di Achille Lauro

Sui social la spiegazione della performance di Achille Lauro che, presentatosi in scena senza i soliti costumi di scena che hanno segnato le precedenti esibizioni, ha concluso slacciandosi la camicia. Dalla pancia, una rosa rossa sgorgante sangue mentre, in sottofondo, le voci di quanti gli hanno rivolto accuse e offese.

“E’ giunto il nostro momento. La nostra stessa fine in questa strana fiaba. La più grande storia raccontata mai.

Maschere dissimili recitano per il compimento della stessa grande opera.Tragedia e commedia.

Essenza ed esistenza. Intesa e incomprensione. Elementi di un'orchestra troppo grande per essere compresa da comuni mortali. È giunto il nostro momento. Colpevoli, innocenti.

Attori, uditori. Santi, peccatori. Tutti insieme sulla stessa strada di stelle Di fronte alle porte del Paradiso. Tutti con la stessa carne debole. La stessa rosa che ci trafigge il petto.

Insieme, inginocchiati davanti al sipario della vita.

E così sia. Dio benedica Solo Noi. Esseri Umani”.