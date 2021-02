L'anno scorso ha emozionato il pubblico di Sanremo con le sue interpretazioni di svariati personaggio storici e dello spettacolo, Achille Lauro. Ed anche in questa edizione il cantante torna sul palco dell'Ariston con una missione speciale: sarà presente ogni sera ed allestirà dei quadri-musical coreografici particolarmente glamour e spettacolari. Ad anticiparlo è stato lui stesso durante un video inviato nella conferenza stampa di presentazione della kermesse avvenuta ieri.

Che cosa farà Achille Lauro a Sanremo 2021

Dopo la Marchesa Luisa Casati Stampa, Elisabetta I e l'omaggio a Giotto, Lauro torna più carico che mai. "Amadeus - dice - mi ha graziato permettendomi di essere presente ogni sera con un quadro. Sto preparando qualcosa di mai visto prima: qualcosa che parlerà di me ma anche della storia di tutti noi".

Non è mancata un'imitazione di Fiorello, con la voce un po' trascinata e l'accento romano del cantante. Ma Fiorello si è anche candidato per fare un numero con lui: "Voglio entrare in uno dei suoi quadri - ha detto - voglio essere il Venero di Botticelli di Achille Lauro!".

Un videomessaggio è arrivato anche da Zlatan Ibrahimovic, l'attaccante del Milan che sarà ospite del festival ogni sera esattamente come Lauro: "Amadeus e Fiorello preparatevi: sto arrivando. Faremo un altro record!", è il messaggio di Ibra.