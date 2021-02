Aiello a Sanremo 2021 con 'Ora': chi è, canzone e cosa c'è da sapere

Aiello è in gara tra i Big a Sanremo 2021 con il brano 'Ora'. Per il cantautore è la prima volta al Festival. 'Ora' è una canzone d'amore, scritta da Aiello. Un pop contemporaneo dedicato a quella fase in cui non si riesce a superare la fine di una storia e chi viene dopo si prende la parte peggiore di noi ("avevo il cuore malato", "l'atteggiamento di uno stronzo, invece era terrore").

Aiello a Sanremo 2021 con 'Ora': testo e video

Ora ora ora ora

Mi parli come allora

Quando ancora non mi conoscevi

Pensavi le cose peggiori

Quella notte io e te

Sesso ibuprofene

Tredici ore in un letto

A festeggiare il mio santo

Il giorno dopo su un treno che mi portava a casa

Nessuno mi aveva detto “devi tornare a scuola”

Mi sono perso nel silenzio delle mie paure

L’atteggiamento di uno stronzo, invece era terrore

Non riuscivo a dirti che mi ricordavi di lei

Mi ricordavi di lui, ero fuori da poco

Ora ora ora ora

Chi è Aiello, a Sanremo 2021 con 'Ora'

Cosentino di nascita, romano di adozione, Aiello ha iniziato a studiare pianoforte e violino a 10 anni mostrando da subito interesse per i grandi nomi della scena soul. A 16 anni scrive i primi testi e nel 2011 pubblica la sua prima canzone dall'impronta pop-autorale, 'Riparo'. Nella primavera 2017 pubblica 'Hi-Hello', il suo primo EP, un progetto indie-pop, elettronico, anticipato dal singolo 'Come Stai'. Nel settembre 2019 esce il suo primo album 'Ex voto', che contiene i singoli di successo 'Arsenico' (disco d'oro), 'La mia ultima storia' (disco d'oro) e 'Il cielo di Roma'.