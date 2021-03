Sanremo, problemi di voce per Aiello

Un Festival ma anche un tour de force. Sanremo mette a dura prova i cantanti, che oltre alle esibizioni serali trascorrono le giornate tra prove, interviste e ospitate televisive. E a volte capita di cedere, soprattutto alla fine di una settimana così intensa.

Se ieri era toccato a Gaia - che, afona, si è sottoposta a tutte le cure per potersi esibire venerdì sera - oggi è Aiello ad avere problemi di voce. Il cantautore ha cancellato le interviste che aveva in programma (anche con noi di Today) per non affaticarsi e arrivare in forma per la finale. "Non sta benissimo con la voce ed è meglio se sta a riposo" fa sapere l'ufficio stampa.

Questo debutto sanremese non è stato molto fortunato per Aiello, ultimo nella classifica provvisoria. La canzone 'Ora' non è stata apprezzata né dalla giuria demoscopica né da quella della sala stampa e sui social le critiche sono state molte. Stasera l'ultima performance e il giudizio più importante, del pubblico.