Sanremo 2021, l'infermiera Alessia Bonari : "Dono il mio compenso per le cure per i malati terminali”

All’Ariston aveva portato la sua esperienza e il suo messaggio. Alessia Bonari, l’infermiera 24enne divenuta simbolo della lotta al Covid dopo che durante il primo lockdown pubblicò un post in cui invitava a rispettare le misure di sicurezza in cui si vedevano i pesanti segni lascati sul suo viso dall’uso prolungato della mascherina, aveva poi ribadito dal palco di Sanremo: “Non bisogna abbassare la guardia. E ce la faremo”.

C’è chi l’ha criticata e accusata di eccessivo protagonismo. Lei ha risposto con i fatti, tornando subito a lavoro a Milano, in ospedale, e rivelando di aver donato il cachet ricevuto per la partecipazione al Festival ai malati.

Alessia Bonari dona il cachet di Sanremo in beneficienza: "La scelta più giusta"

"Ho accolto come un grande onore l'invito alla serata inaugurale, soprattutto perché mi ha dato la possibilità di lanciare un messaggio importante”, ha raccontato a Repubblica. “Ovviamente ero lì come Alessia Bonari, ma ciò che ho detto coinvolge tutto il personale sanitario, che sta ancora lottando in prima linea contro il Covid. Medici e infermieri sono fondamentali sempre, non solo in epoca di pandemia".

Bonari ha quindi deciso di donare il compenso ricevuto all'associazione La Farfalla di Grosseto, la sua città natale: "Si occupano di cure palliative, ovvero di garantire l'adeguata assistenza psicologica e infermieristica ai malati terminali che altrimenti non potrebbero permettersela. Mi è sembrata la scelta più giusta”.

“Ha voluto dare un messaggio chiaro alla cittadinanza sulle cure palliative. Vanno aiutate perché le associazioni che fanno assistenza si basano sulle donazioni e non hanno contributi o grandi elargizioni da parte di enti. Vorremmo invitarla a una giornata qui a Grosseto sulla cure palliative che possa raggruppare la nostra aerea Asl Sud Est”, ha detto su Facebook il presidente dell'associazione La Farfalla, Roberto Martinelli.

Alessia Bonari, l’infermiera simbolo della lotta al Covid ospite a Sanremo

“Cosa è cambiato da quella foto? La situazione è praticamente sempre la stessa. Ci tengo a mandare il messaggio che non bisogna abbassare la guardia. E ce la faremo”, aveva detto Bonari da Sanremo. Il conduttore Amadeus aveva poi aggiunto: "Ho sentito al telefono il ministro della Salute Speranza e mi ha chiesto di ricordare dal palco di Sanremo che è importantissimo continuare a rispettare le regole anticontagio, fondamentale indossare la mascherina, lavarsi le mani, evitare assembramenti".