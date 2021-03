Sanremo 2021, Alex Schwazer si racconta : “Nessuno mi ridarà quello che mi hanno tolto”

Ospite del Festival di Sanremo nella seconda serata è stato Alex Schwazer, il marciatore da poco assolto dall'accusa di doping dopo una lunga e turbolenta vicenda giudiziaria.

“Io sono stato giudicato a Rio ma adesso voglio essere giudicato di nuovo dalla giustizia sportiva con i nuovi fatti in mano: ho perso una Olimpiade e diverse gare, non voglio perderne altre”, ha dichiarato lo sportivo nel dialogo con Amadeus confidando le sue emozioni dopo che il Gip di Bolzano ha archiviato le accuse di doping per non aver commesso il fatto e accertato la manipolazione delle provette.

“Voglio essere di nuovo giudicato dalla giustizia sportiva con i nuovi fatti in mano”, ha aggiunto Schwazer, rivolgendo un pensiero alla sua famiglia come fonte di grande sostegno: “Mia moglie e miei figli sono stati importantissimi. Questa vicenda è stata molto pesante, c’è tanta amarezza, mi hanno dato forza”.

Alex #Schwazer è una persona a cui non hanno mai perdonato di aver pagato per i suoi errori ed esserne uscito umanamente e sportivamente più forte, e per questo io ho sempre fatto il tifo per lui. #Sanremo2021 — OriettaXSanremo (@fly__down) March 3, 2021