Sanremo, Alice Campello al fianco di Amadeus? Lady Morata verso la conduzione

Il binomio musica-calcio piace ad Amadeus, che dopo aver assoldato Zlatan Ibrahimovic sembra voglia far salire a bordo di Sanremo 2021 un altro volto molto caro agli amanti del terreno verde, ma femminile. Se l'anno scorso fu Georgina Rodriguez - compagna di Cristiano Ronaldo - a calcare il palco dell'Ariston nelle vesti di co-conduttrice per una sera, stavolta potrebbe esserci un'altra famosa 'moglie di'.

Il direttore artistico non ha ancora ufficializzato il cast femminile, a parte il nome di Elodie, protagonista in una delle cinque serate, ma sembra che al suo fianco ci sarà Alice Campello, influencer da 2,4 milioni di follower su Instagram e moglie dell'attaccante della Juventus Alvaro Morata. Veneta (di Mestre), 25 anni, modella e star dei social, Lady Morata è erede della Campello Motors, nota concessionaria di cui cura il marketing. Nel 2017 ha sposato il calciatore e hanno tre figli, i gemelli Leonardo e Alessandro ed Edoardo, il più piccolo, nato lo scorso settembre. Nelle ultime ore il suo profilo social è assediato dai follower che le chiedono conferme sulla sua partecipazione al Festival, senza ottenere risposta.

Sanremo, sul palco con Amadeus potrebbe esserci anche sua moglie

Tra i nomi femminili circola anche quello della moglie di Amadeus. All'Ariston, dunque, potrebbe affacciarsi anche Giovanna Civitillo: "Non ci ho ancora pensato - ha risposto il conduttore e direttore artistico ai microfoni di Rtl 102.5 - Non lo so, ho paura di chiedere a mia moglie, magari mi dice di no nel timore di scatenare polemiche. Per quanto le polemiche mi interessano poco: se penso con onestà che qualcosa serva al festival, lo faccio".