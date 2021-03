Sanremo, Amadeus: "Non farò il Festival il prossimo anno"

La 72esima edizione non sarà lui a firmarla, l'annuncio in conferenza stampa

Niente Ama-Ter. Mentre Sanremo 2021 si avvia verso i titoli di coda, si pensa già alla prossima edizione e sfuma l'ipotesi che sia ancora Amadeus a firmarla. Ad annunciarlo è il direttore artistico stamattina in conferenza stampa.

Amadeus si è detto grato e orgoglioso degli ultimi due anni, ma sul futuro ha le idee chiare: "Non ci sarà un Ama-Ter". Il ringraziamento più grande va alla Rai: "Sanremo per un conduttore è l'apice della carriera. Sono grato ai vertici Rai, a Teresa De Santis, a Stefano Coletta che mi ha richiamato. Aver avuto una proposta dalla Rai due anni di seguito è stata una gioia e un orgoglio. Sono stati due Sanremo storici, l'anno scorso i 70 anni e l'Italia in un momento di festa. Questo è un altro Sanremo storico, dai giovani alla musica, alla pandemia, abbiamo fatto quello che siamo riusciti a fare. Sanremo è un progetto, non un programma televisivo ma un evento. Non ci sarà l'Ama Ter - continua - e questo lo avevamo già deciso io e Fiorello. Se un giorno la Rai vorrà affidarci ancora il Festival di Sanremo sarà una grandissima gioia per noi, magari prima dei 70 anni, ma il terzo Sanremo di seguito non ci sarà". Ed è già caccia al prossimo direttore artistico.

Amadeus: "Non vedo l'ora di tornare ai miei quiz e alla mia normalità"

La decisione di lasciare dopo due anni è legata a un ideale che da sempre lo accompagna: "Sanremo non è una routine - conclude Amadeus - parte da un'idea e poi si realizza il resto. Non puoi farlo ogni anno come una routine, altrimenti non sarebbe più quello che intendo io. Però ringrazio la Rai perché mi ha regalato due anni che non dimenticherò mai, ma non vedo l'ora di tornare ai miei giochi, ai miei quiz e alla mia normalità".