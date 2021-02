Amadeus e Giovanna Civitillo, storia di un amore: “Ho capito subito che era la donna della mia vita”

Sono passati 19 anni da quando negli studi Rai de ‘L’Eredità’ Amadeus e Giovanna Civitillo si incontravano per la prima volta: lui conduttore del quiz show, lei ballerina protagonista della famigerata ‘scossa’ che apriva il momento più famoso del programma, da allora, piano piano, tra i due è nato un sentimento forte e solido, collante di un legame suggellato dal matrimonio e dalla nascita del figlio Josè.

A lei, dolce metà di una vita privata e professionale ricca di successi, il conduttore ravennate ha dedicato un pensiero alla vigilia del secondo Festival di Sanremo che lo vedrà alla conduzione e alla direzione artistica, confermando quanto l’amore per la moglie sia un punto fermo attorno al quale ruota tutto il resto.

Amadeus e l’amore per la moglie Giovanna Civitillo

Giovanna Civitillo è arrivata nella vita di Amadeus nel 2002, all’inizio della sua esperienza come conduttore dell’Eredità. “E’ stata una fantastica possibilità e lì ho conosciuto Giovanna”, ha raccontato lo showman in un’intervista al settimanale Chi: “Nella mia vita privata c’era mia figlia, ero single da due-tre anni e vivevo serenamente la mia condizione: avevo 40 anni e non pensavo al grande amore, ero già stato fortunato nel lavoro. Poi è arrivata lei e ho capito immediatamente che era la donna della mia vita: ho provato emozioni che non avevo mai provato. E non ci sbagliavamo: ci siamo fidanzati nel 2003 e siamo stati sempre felici”.

Un amore che ad Amadeus è valso come una ‘scossa’, insomma, la stessa del frenetico stacchetto che la moglie eseguiva in diretta tv: “Sì”, ha ammesso lui sorridendo: “E non mi sono ancora ripreso”.

Amadeus e Giovanna Civitillo, dal primo incontro a oggi

Del loro primo incontro e del corteggiamento lento e garbato Amadeus e Giovanna Civitillo hanno parlato tempo fa in un’intervista a Mara Venier.

“La scossa è nata in sala prove. Io entro, vedo questa ragazza che fa la mossa e dico all’allora direttore artistico, Marco Garofalo, che ci voleva uno stacchetto di 15 secondi un po’ sexy… da lì è partito tutto”, ha ricordato lui. “L’ho fatto penare”, il commento di Giovanna, all’inizio molto cauta davanti alle sue attenzioni. A fare il primo passo è stato lui: “Le ho mandato un bigliettino con scritto ‘se ti fa piacere prendiamo un caffè insieme’, ho pensato che al massimo lo avrebbe cestinato e lei me lo ha rimandato indietro con scritto sì”. Un sì a cui ne sono seguiti altri e altri ancora, fino all’ufficialità di una storia che portò il conduttore a separarsi dalla prima moglie e iniziare la relazione con Giovanna da cui ha avuto un figlio, José Alberto, nato nel 2009.

Chi è Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus

Giovanna Civitillo è nata a Vico Equense 42 anni fa e ha studiato danza sin da piccola. Approdata in tv nel 1996, ha lavorato come ballerina in diverse trasmissioni come ‘Fantastica italiana’ a ‘Carramba! Che sorpresa’, ‘Domenica in e 'I raccomandati'. Dopo un’esperienza a ‘Mezzogiorno in famiglia’, nel 2015 è tornata in tv ad ‘Avanti un altro’ diventando un personaggio del Minimondo chiamato “Giovanna, la moglie di Amadeus”.

Giovanna Civitillo è particolarmente attiva su Instagram con un profilo in coppia con il marito che mostra spesso gli scorci di una quotidianità famigliare di cui si trova a fare parte anche Alice Sebastiani, la figlia che Amadeus, ha avuto dall’ex moglie Marisa Di Martino. A luglio 2019 Amadeus e Giovanna Civitillo si sono sposati in chiesa dopo il rito civile di dieci anni prima e l’annullamento del precedente matrimonio religioso di Amadeus.

Sanremo 2021, Giovanna Civitillo conduce il Prima Festival

In occasione del Festival di Sanremo 2021, Giovanna Civitillo è conduttrice di PrimaFestival insieme a Giovanni Vernia e Valeria Graci: per otto puntate la showgirl sarà al timone del notiziario flash sui temi caldi che animeranno la kermesse.

Una scelta, quella della moglie alla guida della striscia televisiva quotidiana che non è dipesa affatto da Amadeus: "Questo è un lavoro di gruppo. Del PrimaFestival se ne occupano Claudio Fasulo e Lucio Presta, che hanno i contatti con gli sponsor. Mi è stato comunicato tre giorni fa che Rai Pubblicità e Suzuki desideravano avere Giovanna Civitillo, Giovanni Vernia e Valeria Graci. Ovviamente mi ha fatto piacere", ha precisato: "Giovanna ha una sua vita. Quando l'ho conosciuta (a L'eredità, ndr) aveva già lavorato con Frizzi, con Bonolis. Ha una sua vita, autonoma. Sono contento se hanno pensato a lei, come sono contento per Giovanni Vernia e Valeria Graci. Ma soprattutto sono contento per lo sponsor, parliamo di un programma brandizzato. Anche l'anno scorso fu di Claudio Fasulo l'idea di Ema Stokholma con Gigi e Ross".