Amadeus rompe il silenzio sulla moglie Giovanna al Festival

Sanremo è una vetrina importante, per i cantanti ma anche per i personaggi televisivi che sognano di calcare il palco dell'Ariston. E non solo. Anche la conduzione di un programma collegato alla kermesse, come il PrimaFestival, è un posto ambito, "un'occasione" come qualche giornalista ha ricordato ad Amadeus questa mattina durante la conferenza stampa di presentazione del Festival, chiedendogli lumi su questa precisa scelta.

Amadeus sulla moglie al Festival di Sanremo

Scelta che - parola del direttore artistico - non è dipesa da lui: "Questo è un lavoro di gruppo. Del PrimaFestival se ne occupano Claudio Fasulo e Lucio Presta, che hanno i contatti con gli sponsor. Mi è stato comunicato tre giorni fa che Rai Pubblicità e Suzuki desideravano avere Giovanna Civitillo, Giovanni Vernia e Valeria Graci. Ovviamente mi ha fatto piacere". Amadeus ha spento sul nascere ogni eventuale polemica: "Giovanna ha una sua vita. Quando l'ho conosciuta (a L'eredità, ndr) aveva già lavorato con Frizzi, con Bonolis. Ha una sua vita, autonoma. Sono contento se hanno pensato a lei, come sono contento per Giovanni Vernia e Valeria Graci. Ma soprattutto sono contento per lo sponsor, parliamo di un programma brandizzato. Anche l'anno scorso fu di Claudio fasulo l'idea di Ema Stokholma con Gigi e Ross".

Civitillo-Vernia-Graci: il trio del PrimaFestival

Torna anche quest'anno il PrimaFestival, il notiziario flash sui temi caldi che animeranno la 71esima edizione del Festival di Sanremo. Tutti i giorni, a partire da sabato 27 febbraio, subito dopo il Tg1, le canzoni, i cantanti, gli ospiti, lo show, ma soprattutto i retroscena: l'unico programma all-news interamente dedicato all'evento sanremese. Al timone di questa frizzante finestra sulla kermesse canora e dintorni Giovanna Civitillo - moglie di Amadeus - Giovanni Vernia e Valeria Graci, per otto puntate in cui svelare il dietro le quinte di questo Sanremo storico.