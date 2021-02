Amadeus, l’eleganza di uno stile targato Sanremo

Tutte le curiosità sul look del conduttore e direttore artistico del 71esima edizione del Festival che già lo scorso anno ha dato ampio sfoggio di un’eleganza in perfetta armonia con il contesto

Che vestiti indosserà Amadeus sul palco del Festival di Sanremo 2021? E quale stilista avrà realizzato gli abiti che renderanno elegante protagonista il conduttore della kermesse più attesa dell’anno?

Gli interrogativi sono propri di coloro che si avvicinano all’evento anche per la sua immancabile dose di glamour, garantita dalle presenze femminili che si alternano sul palco dell’Ariston nelle cinque serate, ma anche dal suo conduttore, per il secondo anno alla guida di uno show che fa di musica come di eleganza i suoi segni distintivi.

Sanremo 2021, di chi sono i vestiti di Amadeus?

A qualche giorno dall’esordio di martedì 2 marzo del Festival di Sanremo 2021, nulla ancora trapela riguardo agli abiti che Amadeus sfoggerà sul palco dell’Ariston e allo stilista chiamato per realizzarli. Se il conduttore ravennate tornerà ad affidarsi alla creatività dei Gai Mattiolo come nella scorsa edizione è presto per dirlo, ma se così fosse, di certo andrebbe sul sicuro, vista la riuscita impeccabile di un’immagine valorizzata da giacche in perfetta armonia con il contesto.

15 gli outfit di alta sartoria, con smoking e vestiti da gran sera realizzati con broccati, sete e tessuti pregiati quelli pensati da Gai Mattiolo per Amadeus nella scorsa edizione, tutti ricamati a mano in una palette di colori metallici dall’argento all’oro, dal bronzo al nero. Tra i completi realizzati, nelle cinque serate del Festival 2020 Amadeus ne ha sfoggiati una decina, tutti perfetti per valorizzare la fisicità dello showman che anche stavolta, siamo certi, non deluderà quanto a eleganza.

Amadeus daltonico: "Per questo ho solo giacche blu e azzurre"

Piccola curiosità su Amadeus: gli affezionati fan del 59enne ravennate, al secolo Amedeo Umberto Rita Sebastiani, nelle sue varie presenze televisive avranno notato come la sua tendenza cromatica sia sempre piuttosto limitata al bianco, al blu, ai colori scuri. Lungi dall’essere dettata dai gusti personali in fatto di abbigliamento, la scarsa varietà di colori è dovuta al suo essere daltonico. “Mia moglie mi accompagna sempre a fare shopping, perché distinguo solo le tonalità decise: con i colori pastello è un disastro. E, in più occasioni, mi è capitato di andare in giro con un calzino blu e uno nero”, ha raccontato tempo fa in un’intervista a Famiglia Cristiana: “Nel mio mestiere, essere daltonico non è un grosso problema, ma pensate se avessi fatto lo stilista”.

“Per me sarebbe impossibile fare gli abbinamenti giusti”, ha aggiunto ancora in un’altra occasione: “Per questo ho solo giacche blu e azzurre, in diverse gradazioni, camicie nere o bianche. Questi sono i colori che riconosco e che posso abbinare senza il rischio di sbagliare. Riconosco anche il rosso, ma non posso vestirmi di rosso: sembrerei il Gabibbo”.