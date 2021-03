Antonella Ferrari, l’attrice con la sclerosi multipla: "Grazie Amadeus, hai realizzato il mio sogno"

Antonella Ferrari, attrice e scrittrice con la sclerosi multipla da vent’anni è madrina dell’Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla), è stata tra gli ospiti della terza serata di Sanremo 2021 portando in scena un estratto del suo spettacolo “Più forte del destino”. Intensa l’interpretazione che ha ricordato gli inizi della malattia, la ricerca di risposte ai sintomi, i tanti consulti medici. Poi la diagnosi e una certezza: “Da oggi potrò essere io, semplicemente io, in cammino e luminosa anche quando sarà buio”.

Alla fine della sua interpretazione, Antonella Ferrari ha ringraziato Amadeus: “Hai realizzato il sogno di salire su questo palco”, ha detto l’attrice ricordando l’anno difficile che ha costretto tutto il settore del mondo dello spettacolo a fermarsi: “La malattia non è protagonista. Io non sono la sclerosi multipla”.

Chi è Antonella Ferrari, ospite della terza serata di Sanremo 2021

Antonella Ferrari è nata a Milano il 2 settembre 1970. Dopo aver intrapreso la carriera di ballerina, a causa della sclerosi multipla è costretta a rinunciare alla danza, ma decide di non abbandonare il mondo dello spettacolo, studiando recitazione per diventare attrice.

Dopo diverse esperienze in teatro, nel 2001 debutta in televisione nella soap opera “Centrovetrine”, nel panni di Lorenza Giraldi: un ruolo che interpreta in maniera continuativa per cinque anni. Seguono, parallelamente al palcoscenico, la serie tv “La Squadra” (dove veste i panni della pm Elisa Grossi) e altre fiction di successo, come “Carabinieri”, “L’uomo che sognava con le aquile”, “Butta la luna”, “Medici miei”, “Non smettere di sognare”.

Nel 2013 Pupi Avanti la chiama per entrare nel cast del film tv “Un matrimonio” e a partire da quell’anno porta in tournée il suo spettacolo “Più forte del destino”.