Arisa a Sanremo 2021 con 'Potevi fare di più': chi è, canzone e cosa c'è da sapere

Arisa è in gara a Sanremo 2021 con il brano 'Potevi fare di più'. Settima partecipazione per lei, che nel 2009 vinse tra le Nuove Proposte e nel 2014 tra i Big con 'Controvento'. 'Potevi fare di più', scritta da Gigi D'Alessio, parla di un momento di liberazione da una relazione tossica. "Gli amori tossici nella vita ci arrivano - ha spiegato Arisa - ma se non ci uccidono ci fortificano. Il messaggio della canzone è rivolto alle donne ma non solo ed è questo: se sentiamo che c'è una situazione che ci rende felici, dobbiamo prenderci la responsabilità del nostro disagio affinché le cose cambino in meglio". Tornando al testo della canzone, Arisa osserva che "il lockdown ha messo a dura prova la convivenza fra le persone all'interno delle stesse famiglie. Molte coppie sono scoppiate. Abbiamo avuto la possibilità di pensare al 'qui e ora'. Il lockdown ha tirato fuori la verità delle cose. La canzone sarà compresa. È la storia di una donna che cerca la forza di dire basta a un amore che si è spento e ai continui tentativi di tenerlo in piedi".

Arisa a Sanremo 2021 con 'Potevi fare di più': testo e video

Lasciarsi adesso non fa più male non è importante

Cosa ci importa di quello che può dire la gente

L’abbiamo fatto oramai non so più quante volte

Te lo ricordi anche tu

Ci sono troppi rancori che ci fanno star male

Mi sono messa in disparte sola col mio dolore

Dove c’era dell’acqua oggi solo vapore

Potevamo fare di più

A che serve cercare se non vuoi più trovare

A che serve volare se puoi solo cadere

A che serve dormire se non hai da sognare

Nella notte il silenzio fa troppo rumore

A che serve una rosa quando è piena di spine

Torno a casa e fa festa solamente il mio cane

Ora i nostri percorsi sono pieni di mine

Sto annegando ma tu non mi tendi la mano

A che serve un cammino senza avere una meta

Chi è Arisa, a Sanremo 2021 con 'Potevi fare di più'

Quella tra Arisa e il Festival di Sanremo è una lunga storia d'amore. L'artista lucana ha partecipato ben sette volte, aggiudicandosi due vittorie: la prima nel 2009, nella categoria Nuove Proposte, con la canzone 'Sincerità', la seconda nel 2014 tra i Big con 'Controvento'. Nel 2015 ha calcato il palco dell'Ariston come co-conduttrice della 65esima edizione del Festival, insieme a Emma Marrone e Rocio Munoz Morales. Numerose le sue partecipazioni televisive, è stata nella giuria di X Factor per tre edizioni e quest'anno è professoressa di canto ad Amici. "Per ora non ho altri progetti - ha fatto sapere - Mi sto dedicando ad Amici e a questa passione per i ragazzi, sono contenta di stare vicina a Maria".