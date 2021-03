Sanremo 2021, ascolti in calo anche per la seconda serata del Festival

Ascolti ancora in calo per Sanremo 2021. Dopo l’esordio non brillantissimo di martedì, anche la seconda serata del Festival fa segnare un segno meno. La seconda serata del Festival di Sanremo 2021 infatti ha fatto registrare 7.586.000 spettatori, pari al 42,1%.

Sanremo 2021, l’analisi degli ascolti della seconda serata

La prima parte della seconda serata del Festival, in onda dalle 21.31 alle 23.55, è stata vista da 10.113 .000 spettatori (41.21%), mentre la seconda parte, in onda dalle 0.00 all’1.42, ha tenuto davanti al piccolo schermo 3.966.000 spettatori (45.7%). Sanremo Start ha invece ottenuto 9.792.000 spettatori.

La prima serata del Festival, in onda in diretta su Rai Uno dalle 21:36 alle 1:34, era stata stata seguita da 8.363.000 spettatori, con uno share pari al 46.6%

Sanremo 2021, gli ascolti della seconda serata e il confronto i precedenti

Gli ascolti di questo mercoledì 3 marzo hanno fatto segnare un netto calo anche rispetto a quelli della seconda serata del Festival dell’anno scorso, sempre a guida Amadeus-Fiorello (con loro quella sera c’era Tiziano Ferro).

Nel 2020 la seconda serata fu vista da 9 milioni 632mila spettatori, pari a uno share 53,3%. Impietoso è anche il confronto con la seconda serata degli anni passato. Il dato relativo a ieri sera è infatti il più basso dal 2014 (quando furono 7 milioni 711mila) mentre per quanto riguarda lo share è il peggiore dal 2015 (che si fermò al 41,67%).