Sanremo 2021, ascolti in risalita ma il Festival resta in affanno

Sanremo risale ma resta in affanno. La terza serata del Festival 2021 è stata vista da una media di 7.653.000 spettatori, pari a uno share del 44,3%. La prima parte - in onda dalle 21.31 alle 23.49 - ha fatto segnare 10.596.000 di spettatori, pari al 42,4% di share, mentre la seconda - in diretta dalle 23.53 alle 1.59 - ha ottenuto 4.369.000 spettatori, con uno share del 50,6%.

Un risultato migliore rispetto a quello della seconda serata, che aveva ottenuto 10.113.000 con il 41.2% nella prima parte e 3.966.000 nella seconda con il 45.7%

L'anno scorso però la prima parte della terza serata dedicata ai duetti aveva interessato 13.533.000 spettatori con il 53,6% di share.

Sanremo 2021, Amadeus sugli ascolti: "Stiamo vivendo un momento storico"

Ieri Amadeus aveva commentato così il calo di ascolti dopo la prima e la seconda serata: “I dati sono clamorosi. C’è la concorrenza del calcio, che ieri ha raccolto 4,5 punti di share. Ma soprattutto c’è un momento storico che stiamo vivendo: ci sono persone che non sanno se la sera riescono a mettere il piatto a tavola, la gente è disperata, il Paese è come se vivesse una guerra”.

Il conduttore aveva difeso il lavoro fatto fino a quel momento, con tutte le difficoltà del caso: “È una gioia sapere che il lavoro è apprezzato, sono molto felice e orgoglioso di questo festival, lo dico con grande convinzione. Stiamo facendo tutti un lavoro straordinario, mi auguro che non accada più. Sarebbe stato facilissimo buttare la palla in tribuna”.