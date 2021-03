Ascolti tv, Sanremo chiude in crescita col gran finale

Sanremo 2021 chiude con gli ascolti in crescita. La Rai e Amadeus, dopo una settimana di alti e bassi in materia di ascolti, possono dirsi soddisfatti del risultato ottenuto nell'ultima puntata che ha visto trionfare i Maneskin. L'ascolto medio è stato pari a 10.715.000 spettatori con il 53,5% di share. La media dell'ultima serata dell'edizione 2020 era stata di 11.477.000 spettatori con il 60,6% di share.

In termini di ascolto medio, ieri sera gli Amarello hanno fatto però meglio del festival di Claudio Baglioni del 2019 (che ebbe un ascolto medio in finale di 10.622.000 e si chiuse all'1.34). In termini di share, invece la media di ieri è la peggiore degli ultimi cinque anni, visto che a fare peggio fu la finale del festival di Conti del 2016 con il 52,52% di share.

La prima parte della finale è stata vista da 13.203.000 spettatori, pari al 49,9% di share: l'anno scorso era stata seguita da 13.638.000 spettatori con il 56,8% di share.

La seconda parte del Festival 2021 (rilevata nei dati di oggi fino all'1.59 di notte) è stata invece seguita da 7.730.000 spettatori con il 62,5% di share: l'anno scorso la seconda parte era invece stata vista da 8.969.000 spettatori con il 68,8% di share.