Sanremo, Avincola: "Ero un rider, oggi sono all'Ariston. Tutti possiamo indossare la maglia da titolare"

In diretta con Avincola, in gara a Sanremo 2021 tra le Nuove Proposte con 'Goal!'

Il cantautore romano, in gara tra le Nuove Proposte con il brano 'Goal!', racconta a Today le emozioni dell'esordio sul palco più importante: "In passato ho fatto lavori 'normali' e facevo fatica a trovare il tempo per scrivere canzoni".

"Goal! è una canzone dedicata a me stesso ma a tutti, perché tutti siamo stati panchinari almeno una volta nella vita" così Avincola spiega a Today il significato del brano con cui è in gara a Sanremo 2021 tra le Nuove Proposte. Un passato da rider, la sua "panchina" da cui si è alzato per entrare in campo: "Goal! parla anche di questo, è il borsone da calciatore che si apre e dentro c'è la maglia da titolare che secondo me possiamo indossare tutti".

Un'emozione e un privilegio, per lui, salire sul palcoscenico dell'Ariston: "Per uno che scrive canzoni, arrivare qui è un obiettivo molto importante - continua - Mi esibirò su un palco dove sono saliti tanti giganti". E tra i 'giganti' c'è una sua vecchia conoscenza, Fiorello: "Quando faceva Edicola Fiore, in un bar di Roma, sono andato a fargli sentire le mie canzoni. Gli sono piaciute e sono tornato più volte".