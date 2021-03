Sanremo 2021, Barbara Palombelli co-conduttrice della quarta serata: vita privata, carriera, figli e marito

Sull’onda delle polemiche delle scorse settimane, Barbara Palombelli arriva al Festival di Sanremo, fiera e serena. Amadeus l’ha voluta come co-conduttrice della quarta serata della kermesse. "Io alle polemiche sono abituatissima, e sono passata avanti”, ha detto in conferenza stampa. "Quando eravamo ragazzini con Gianni Borgna, Walter Veltroni, Goffredo Bettini, e tanti amici a scuola e all'università eravamo già pazzi di Sanremo", ha raccontato la giornalista. "Sono stati i primi che mi hanno incoraggiato quando ci sono state le polemiche".

Barbara Palombelli a Sanremo 2021

Sicuramente il palco dell'Ariston "emoziona moltissimo”, ha ammesso la giornalista, che per l’occasione ha scritto un “monologo dedicato alle donne che parla anche un po' di me e parla anche un po' di Sanremo. È una grande occasione, perché raggiungere un pubblico così vasto è davvero un fatto straordinario", ha detto.

“Ho due figlie che hanno più o meno l’età delle cantanti che sono qui e che vengono da una realtà difficile, come quella di Elodie”, ha aggiunto Barbara Palombelli, pensando alle difficoltà delle donne, soprattuto in questo periodo: “È qui che bisogna stringere i denti e faticare e darsi da fare. Questo è il messaggio". Sanremo "è come tutti i talent, che funzionano anche come grandissimo ascensore sociale e scuola di spettacolo. Sogno sempre da quando ero ragazzina che la Rai faccia una sua scuola di spettacolo, l’ho proposto a tutti i direttori generali ma nessuno mi ha dato mai retta. Ma questa scuola di spettacolo si fa anche a Sanremo e quindi è una grandissima occasione per le donne che spero staranno a sentire questa sera. Vorrei dare loro un po’ della mia energia e dell’energia del Festival, per trasmetterla nelle case”.

Chi sono i figli di Barbara Palombelli

Le due figlie alle quali la giornalista ha fatto riferimento in conferenza stampa sono Serena e Monica. Sono state adottate da bambine da Barbara Palombelli e dal marito Francesco Rutelli, che poi hanno hanno anche adottato un altro ragazzo, Francisco. Serena e Monica lavorano entrambe come estetiste. L’unico figlio naturale della coppia è Giorgio, nato nel 1982 e oggi direttore del sito Formiche.net, dopo essere stato vicedirettore di Dagospia.

Barbara Palombelli e il rapporto con la figlia Serena Rutelli

Serena Rutelli, nata nel 1990, ha partecipato alla 16esima edizione del Grande Fratello. Un’esperienza che le ha dato una breve notorietà e che ha messo lei e la sua famiglia sotto i riflettori. Serena e la sorella minore Monica sono state adottate dopo che la madre naturale le aveva abbandonate e il padre le aveva lasciate in una casa famiglia, dove sono rimaste tre anni prima che nella loro vita entrassero Barbara Palombelli e il marito. Al Gf la ragazza ha parlato molto della sua vita e del rapporto con i genitori adottivi: “Dopo l'adozione, la mia vita è cambiata: è stato il giorno più bello della mia vita. Siamo una bella famiglia unita e piena d’amore"

La madre biologica e il fratello di Serena Rutelli sono tornati a farsi sentire durante la sua partecipazione al reality ma passato quel momento non ci sarebbero stati più contatti né rapporti.

Barbara Palombelli e l’amore con il marito Francesco Rutelli

Barbara Palombelli è sposata dal 1982 con il politico Francesco Rutelli, ex sindaco di Roma ed ex ministro, ora attuale presidente dell’Anica. Dieci anni dopo il rito civile del 1982, Barbara Palombelli e Francesco Rutelli si sono spostati in chiesa, per una cerimonia molto intima.

"Non sappiamo bene neanche quale sia il giorno dell’anniversario", aveva detto Barbara Palombelli in una recente intervista a Verissimo, parlando della loro vita di coppia dopo oltre 40 anni. “Ci siamo sposati due volte, fidanzati, e programmiamo anche un terzo matrimonio a Las Vegas”, aveva risposto Francesco Rutelli. “Viviamo alla giornata, senza fare troppi progetti, cercando di stare bene giorno per giorno”.

Barbara Palombelli e Francesco Rutelli sono anche diventati nonni da pochi anni.

La carriera di Barbara Palombelli

Nata a Roma il 19 ottobre 1953, Barbara Palombelli si è laureata in Lettere con una tesi in Antropologia culturale e ha iniziato la sua carriera in Rai nella redazione della rubrica Sala F di Rai Radio 2. Nel 1979 è entrata nella rivista "L'Europeo" diretto da Mario Pirani, poi ha collaborato con "Il Giornale" diretto da Indro Montanelli. Dal 1986 al 1988 è stata inoltre vicecaporedattore di Panorama, sotto la direzione di Claudio Rinaldi. Tra il 1989 e il 1990 ha ricoperto il ruolo di “inviata speciale” del Corriere della Sera. Dal 1991 al 2000 ha lavorato per Repubblica, per poi tornare al CorSera nelle vesti di editorialista nel 2001, dove è rimasta fino al 2006.

Barbara Palombelli ha avuto una lunga carriera in Rai. Dopo l'esordio in radio (che non ha mai abbandonato), la giornalista ha lavorato anche a Domenica In e Samarcanda in tv.

Dopo una stagione stagione a La7 nel 2003/2004 affiancando Giuliano Ferrara alla guida di Otto e Mezzo, Palombelli è tornata poi in Rai come opinionista di Domenica In e nel programma Punto a capo condotto da Giovanni Masotti.

Nel 2006 l’arrivo a Mediaset, con una collaborazione con le rubriche del TG5, di Matrix, di Pomeriggio Cinque e di Mattino Cinque. Dal 2010 la giornalista è opinionista a Quarto grado su Rete 4, poi la conduzione di Forum e dello Sportelo di Forum nel 2014 e la conduzione di Stasera Italia dal 2018.