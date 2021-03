Barbara Palombelli: “Luigi Tenco morì giocando con una pistola”. Arriva la dura replica della famiglia dell’artista

Nel monologo che Barbara Palombelli ha portato sul palco dell’Ariston nella serata di venerdì 5 marzo non è passato sotto traccia il riferimento a Luigi Tenco, cantautore che morì proprio a Sanremo durante l’edizione del Festival della canzone italiana del 1967.

“Noi ragazzi negli anni ’60 cercavamo le emozioni. Pensate che Luigi Tenco, giocando con una pistola, proprio qui ha trovato la morte” ha affermato la giornalista in un passaggio del suo discorso: “Chiesi a Gino Paoli, molti anni dopo, cosa accadde veramente qui a Sanremo quell'anno. E mi disse: ‘Noi non avevamo le droghe, ci dovevamo caricare di emozioni e allora camminavamo sui cornicioni, guidavamo a fari spenti e io ho una pallottola nel cuore. Anch'io giocavo con le pistole come Luigi'. Ringrazio Gino e un grandissimo abbraccio a Luigi”.

La famiglia di Luigi Tenco replica a Barbara Palombelli

Il riferimento alla tragica morte di Luigi Tenco così esposto da Barbara Palombelli non è stato affatto gradito dalla famiglia dell’artista che oggi ha manifestato tutto il suo rammarico in una lettera aperta rivolta alla giornalista. “Le Sue parole, passando per il racconto diseducativo di una Sua bravata adolescenziale, sono risultate come una forzatura per arrivare a parlare in modo inopportuno di Luigi Tenco”, si legge nel testo della missiva indirizzato alla giornalista che - affermano i famigliari del cantante - “ha banalizzato un fatto grave come quello che accadde a Luigi Tenco”.

Di seguito il testo integrale della lettera della famiglia Tenco a Barbara Palombelli.