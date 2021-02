Sanremo 2021, Barbara Palombelli co-conduttrice della serata di venerdì all'Ariston

Barbara Palombelli co-conduttrice della serata di venerdì di Sanremo 2021. La giornalista romana è la quarta protagonista femminile del Festival targato Amadeus, comparendo al fianco del direttore artistico e conduttore nella penultima delle cinque serate della kermesse dal Teatro Ariston. Il suo nome si aggiunge a quello delle già annunciate co-conduttrici Eloide, Matilda De Angelis e Naomi Campbell.

Giornalista di lungo corso, conduttrice radiofonica e volto televisivo con all’attivo il maggior numero di ore di presenza sul piccolo schermo all’anno, conduce “Forum” e “Lo Sportello di Forum” su Canale 5 e Rete 4. Dal 2017 conduce anche il programma di Rete4 “Stasera Italia” in onda dal lunedì al venerdì dalle 20.30 alle 21.25.

Sanremo 2021, chi è Barbara Palombelli

Nata a Roma il 19 ottobre 1953, Barbara Palombelli si è laureata in Lettere con una tesi in Antropologia culturale e ha iniziato la sua carriera in Rai nella redazione della rubrica Sala F di Rai Radio 2. Nel 1979 fa parte della rivista L’Europeo diretto da Mario Pirani e l’anno successivo diventa giornalista parlamentare del settimanale. Dal 1984 al 1987 ha collaborato con Il Giornale diretto da Indro Montanelli. Dal 1986 al 1988 è stata inoltre vicecaporedattore di Panorama, sotto la direzione di Claudio Rinaldi. Tra il 1989 e il 1990 ha ricoperto il ruolo di “inviata speciale” del Corriere della Sera. Dal 1991 al 2000 ha lavorato per Repubblica, per poi tornare al CorSera nelle vesti di editorialista nel 2001, dove è rimasta fino al 2006.

Durante la sua carriera in Rai, ha realizzato venti interviste per l’edizione 1987 di Domenica In e ha partecipato con Valentino Parlato e Mauro Paissan alla prima edizione di Samarcanda di Michele Santoro. Una presenza che non si è limitata solo al piccolo schermo per quanto riguarda viale Mazzini. Dal 1998 al 2000 infatti Palombelli ha condotto Se telefonando, rubrica quotidiana di Radio 2, mentre nel 2000 ha ideato e condotto cento puntate di Apparecchiando, rubrica quotidiana di radio2. Nella stagione 2001/2002 ha condotto inoltre una nuova serie della celebre trasmissione radiofonica di Rai Radio 2 Il gambero. Dal 2001 al 2013 ha condotto anche la rubrica quotidiana 28 minuti da lei ideata per Rai Radio 2.

Dopo una stagione stagione a La7 nel 2003/2004 affiancando Giuliano Ferrara alla guida di Otto e Mezzo, Palombelli è tornata poi in Rai come opinionista di Domenica In e nel programma Punto a capo condotto da Giovanni Masotti.

Nel 2006 l’arrivo a Mediaset, con una collaborazione con le rubriche del TG5, di Matrix, di Pomeriggio Cinque e di Mattino Cinque. Dal 2010 la giornalista è opinionista a Quarto grado su Rete 4, poi la conduzione di Forum e dello Sportelo di Forum nel 2014 e la conduzione di Stasera Italia dal 2018.

Barbara Palombelli, vita privata

Barbara Palombelli è sposata dal 1982 con il politico Francesco Rutelli, attuale presidente dell’Anica. La coppia ha avuto un figlio, Giorgio, e tre figli adottivi.