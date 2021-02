Bugo a Sanremo 2021 con 'E invece sì': chi è, canzone e cosa c'è da sapere

Bugo è in gara a Sanremo 2021 con il brano 'E invece sì'. Il cantautore torna all'Ariston dopo la squalifica dello scorso anno, quando abbandonò il palco durante l'esibizione con Morgan, che cambiò il testo della loro canzone, 'Sincero'.

'E invece sì', scritta da lui, racconta che anche chi fallisce può rialzarsi. Il titolo "è l'espressione che usiamo di fronte alle critiche di chi cerca di smontare l'entusiasmo per un'idea o un progetto - ha spiegato in un'intervista a Repubblica - Quanto è successo l'anno scorso ha messo in discussione l'intero progetto di Sincero e la squadra che lo portava avanti. Il titolo diventa quasi uno slogan. So che avrò tutti i riflettori addosso, mi vedranno da solo, vorrei mostrare come sono davvero perché in tanti avranno apprezzato il mio gesto ma in molti mi avranno sottovalutato. Vado con lo spirito dello scorso anno per fare le cose al meglio possibile, ma stavolta vorrei lasciare il segno a modo mio".

Bugo a Sanremo 2021 con 'E invece sì': testo e video

Le metropolitane vanno molto veloci

I giornali gratis

La radio

Le voci

Bella la campagna ma mi rende un po’ triste

Vorrei comprare un disco ma non ho il giradischi

Vorrei fare l’arbitro ma non mi piacciono i fischi

Il superfluo è a volte più importante

Scriverò il nostro nome sui portoni

Anche se mi dici

Cristian cresci, stai su dritto

Grazie ma io

Voglio immaginarmi che non ho sbagliato

E che il paradiso è il mio supermercato

Con la birra in saldo e il poster di Celentano

È meglio così

Il testo completo pubblicato da Tv Sorrisi e Canzoni

Il video verrà pubblicato appena disponibile

Chi è Bugo, a Sanremo 2021 con 'E invece sì'

Bugo - all'anagrafe Cristian Bugatti, di Rho - muove i primi passi nella musica nel 1994, fondando i Quaxo, gruppo punk rock con cui resta per due anni come chitarrista e cantante, poi inizia a lavorare a tempo pieno in fabbrica ed è allora che comincia a scrivere canzoni. Nel 2000 esce il suo primo disco, due anni dopo firma un contratto con la Universal. Capace di spaziare tra più generi, dal rock al pop fino all'elettronica e il folk, Bugo è considerato uno dei pionieri di un nuovo cantautorato italiano.