Sanremo, Bugo: "Questo Festival è il mio riscatto"

Il cantautore torna all'Ariston, da solista, dopo la squalifica dell'anno scorso, quando abbandonò il palco per una lite con Morgan. La sua canzone si chiama 'E invece sì', parla di rivalsa e della possibilità di realizzare sempre i propri sogni, come è accaduto e continua ad accadere a lui: "Vengo da un paese piccolo, nel novarese, dove non c'era niente - racconta a Today alla vigilia del Festival - Ho sempre dovuto lavorare su di me per uscire da quella situazione e cercare il mio riscatto, già vent'anni fa". Toto-big? "Fedez"