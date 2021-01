"Can Yaman ospite a Sanremo 2021"

Can Yaman - a quanto apprende l'Adnkronos - sarà ospite del Festival di Sanremo 2021. Mentre la complicata organizzazione dei protocolli di sicurezza monopolizza il dibattito pubblico, la macchina del festival continua a lavorare a pieno ritmo anche al cast artistico e l'attore turco 31enne sarebbe l'ultimo colpo messo a segno da Amadeus e la sua squadra.

Agli amanti del gossip, la partecipazione di Yaman darà una certa soddisfazione, visto che l'attore turco - ingaggiato per essere il nuovo Sandokan nella prossima riedizione del film - è stato recentemente fotografato con Diletta Leotta, coconduttrice del festival dello scorso anno. Ma c'è di più: dietro l'ingaggio di Yaman, ci sarebbe il manager Andrea Di Carlo, che le cronache rosa indicano come il nuovo fidanzato di Arisa (che quest'anno torna in gara tra i Big) e che avrebbe già curato anche la partecipazione a tutte le serate del festival di Zlatan Ibrahimovi?.

Di recente Yaman è stato anche al centro delle cronache per assembramenti che si sono creati al suo arrivo a Roma e che hanno comportato una violazione delle regole anti-covid (per cui lui stesso è stato multato) a seguito della forte affluenza dei fan. Il divo si trovava nella Capitale per girare il nuovo spot della pasta De Cecco con la regia di Ferzan Özpeteck. Decine di fan in strada, davanti all'ingresso, ad aspettare per ore l'uomo senza alcun distanziamento sociale. Polizia e carabinieri, presenti, hanno provato, a fatica, a far rispettare le regole.