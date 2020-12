Sanremo 2021, tra i big in lizza anche Lippi e il figlio di Celentano

Amadeus è al lavoro ormai da qualche mese per Sanremo 71. A poco più di due settimane dall'annuncio ufficiale dei 20 big che si sfideranno in gara sul palco del Teatro Ariston dal 2 al 6 marzo - che verranno comunicati in diretta su Rai1 la sera del 17 dicembre durante la finale di Sanremo Giovani - impazza il toto-nomi.

Sanremo 2021, tra i nomi dei big anche Tommaso Paradiso

Ci sono anche Giacomo Celentano, secondogenito 54enne di Adriano e Claudia Mori, il conduttore Claudio Lippi e il cantautore pisano Motta - a quanto apprende l'Adnkronos - tra gli artisti che hanno inviato un brano per partecipare nella sezione Big di Sanremo 2021. I nomi che circolano sono molti. Tra gli oltre 300 brani che il direttore artistico e conduttore del festival Amadeus sta valutando con la commissione musicale della kermesse, ci sarebbero secondo indiscrezioni riportate nei giorni scorsi da TvBlog a Rockol: Ermal Meta, Lo Stato Sociale, Achille Lauro, Ghemon, Max Gazzè, Giusy Ferreri, Francesco Renga, Gaia, Leo Gassmann, Fulminacci, Noemi, Mr. Rain, Rocco Hunt, Elodie, Bugo, Malika Ayane, Annalisa, The Kolors, Michele Bravi, Luca Carboni, Federico Rossi (metà del duo Benji & Fede), La Rappresentante di Lista, i Maneskin, Arisa, Donatella Rettore, e persino il vincitore dello scorso anno, Diodato. Infine, anche quest'anno circola il nome dell'ex The Giornalisti, ora solista, Tommaso Paradiso. I ben informati raccontano di un Amadeus impegnato in lunghissime sessioni di ascolto, in vista delle scelte dei prossimi giorni dove il direttore artistico non ha mai fatto mistero di voler utilizzare come criterio principale il valore dei brani proposti.