Sanremo 2021, ospite Beatrice Venezi. Chi è la direttrice d'orchestra italiana famosa nel mondo

Beatrice Venezi, direttore d’orchestra italiana nel mondo, sale sul palco dell’Ariston affiancando Amadeus venerdì 5 marzo 2021 per proclamare, durante la quarta serata del 71^ Festival di Sanremo, il vincitore della sezione Nuove Proposte.

Beatrice Venezi a Sanremo 2021

Dopo l’esperienza ad AmaSanremo, Beatrice Venezi torna a Sanremo chiudendo il cerchio iniziato a dicembre in qualità di giurata che, insieme a Morgan, Piero Pelù e Luca Barbarossa, l’ha vista impegnata nella scelta degli otto giovani in gara al Festival nella sezione Nuove Proposte.

La scelta di prestarsi a questo mondo nasce dall’esigenza di divulgare e portare il contenuto della musica classica a un pubblico più ampio possibile, con particolare attenzione ai più giovani, al fine di renderlo maggiormente accessibile. Beatrice Venezi si propone come artista della musica classica che si apre al nazionalpopolare stabilendo una connessione necessaria per portare il grande pubblico verso la classica, per incuriosirlo e appassionarlo.

Chi è Beatrice Venezi: lavoro e carriera

Beatrice Venezi (Lucca, 1990) è tra i più giovani direttori d’orchestra donna d’Europa, dirige l’Orchestra della Toscana e l’Orchestra Milano Classica. È stata inserita da “Forbes” tra i 100 under 30 più influenti d’Italia. Esperta del repertorio pucciniano, ha diretto orchestre in tutto il mondo: dal Giappone all’Argentina, dal Libano al Canada. Per la casa editrice UTET/DeAgostini ha pubblicato “Allegro con fuoco” (Aprile 2019), nel quale racconta perché innamorarsi della musica classica, e “Le sorelle di Mozart” (Novembre 2020), dedicato a musiciste tanto geniali e innovative, quanto dimenticate dalla storiografia ufficiale della musica. Dal 2019 è un’artista Warner Music e pubblica in tutto il mondo l’album di debutto “My Journey”, dedicato a brani sinfonici di Giacomo Puccini registrati al Teatro del Giglio di Lucca con l’Orchestra della Toscana. A dicembre 2020 viene scelta da Amadeus come giurata per “AmaSanremo”, sei prime serate in diretta su Rai1 per comporre il cast di Sanremo Giovani 2021.

Beatrice Venezi: il fidanzato "misterioso" e vita privata

Poco o nulla è dato sapere del suo privato. Riservatissima, non ha rivelato l'identità del suo compagno, di cui ha centellinato dettagli nelle dichiarazioni rilasciate alla stampa: "Non è un musicista ed è straniero", ha dichiarato. Fine degli indizi. Di certo però c'è che tra i suoi desideri c'è quello di metter su famiglia. "Beh, prima o poi un figlio lo vorrei", ha confidato, per poi aggiungere "Un giorno un cantante mi ha detto: “Sarai un’ottima madre, si vede dal modo in cui ti prendi cura delle persone con cui lavori”. Forse, una donna può fare la differenza anche così".

E' molto attiva sui social e, in particolare, su Instagram, dove conta circa cinquantamila follower. L'attenzione mediatica attorno al suo personaggio è arrivata di recente, soprattutto nel corso degli ultimi due anni. E Sanremo 2021 è il coronamento ideale di chi porta con orgoglio la musica italiana nel mondo.

In basso, alcune foto di Beatrice Venezi