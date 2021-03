Sanremo, chi è Vittoria Ceretti co-conduttrice: la fama mondiale e il matrimonio a 21 anni con Milleri

Vittoria Ceretti è la co-conduttrice della terza serata del festival di Sanremo. Poco nota al pubblico della tv generalista, è invece molto famosa nei panni di influencer su Instagram (dove conta circa 800mila follower) e nel mondo della moda, anche all'estero, dove si è imposta come una delle top model più apprezzate per i brand più noti. Nel giugno dell'anno scorso, poi, fecero il giro della rete le foto del suo matrimonio con Matteo Milleri, co-fondatore nel 2009 dei Tale of Us, noto duo di deejay, celebrato nel candore di una Ibiza vuota.

Che cosa rappresenta per Vittoria l'approdo sul palco dell'Ariston? "Mi dà un’emozione grandissima - ha confidato la 22enne - fa paura ma al contempo è una scarica molto potente di adrenalina. Non temo il palco perché sono una che si butta nelle nuove imprese senza pensarci troppo". "Lo ammetto - ha aggiunto - è un lancio senza paracadute. Sanremo capita proprio nel periodo delle fashion week. Giorni senza sosta in cui continuo a salire e scendere dagli aerei - e faccio tamponi - per partecipare ai fitting, alle sfilate, ai video digitali. Non ho nemmeno il tempo di respirare, ma di certo troverò qualche minuto per concentrarmi prima di scendere dallo scalone dell’Ariston".

Chi è Vittoria Ceretti, la carriera con i brand più prestigiosi

Classe 1998, bresciana, Vittoria ha all'attivo centinaia di sfilate tra New York, Londra, Milano e Parigi per i più importanti brand come: Chanel, Proenza Schouler, Michael Kors, Anna Sui, Tommy Hilfiger, Tom Ford, Marc Jacobs, J.W Anderson, Burberry, Versace, Etro, Salvatore Ferragamo, Roberto Cavalli, Dior, Valentino, Louis Vuitton, Azzedine Alaïa, Hermès, Lanvin, Miu Miu, YSL e Givenchy. Ma siamo certi che la falcata più emozionante sia stata per lei quella fatta oggi per raggiungere l'altare.

Il matrimonio di Vittoria Ceretti con Matteo Milleri

Nel giugno del 2020 Vittoria si è sposata all'età di 21 anni con Matteo Milleri. Il matrimonio è stato celebrato ad Ibiza, e precisamente ad Es Cubells, un piccolo villaggio nel sud-ovest dell'isola spagnola. I due giovani fanno coppia fissa dai primi mesi del 2020, dopo la rottura di lei con Tony Effe della Dark Polo Gang.

A colpire è stata la sua scelta di andare all'altare con un viso assolutamente acqua e sapone, che non insiste sul trucco troppo pronunciato, né su acconciature elaborate: poco rimmel e capelli raccolti nel velo con una riga centrale. Niente trucco su un viso che ha già conquistato le copertine delle riviste di moda più patinate.